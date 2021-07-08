.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وثيقة تعد العراقيين بالنعيم.. رغد صدام حسين تعلق

رغد صدام حسين

وثيقة تعد العراقيين بالنعيم.. رغد صدام حسين تعلق

الوثيقة شملت مزاعم بشأن توطيد العلاقات العراقية - الأميركية، والعراقية – الإسرائيلية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

"لم أصدرها ولا علاقة لي بها".. بهذه الكلمات نفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وثيقة نسبت إليها، تضمنت وعوداً للشعب العراقي.

ونشرت هذا النفي عبر حسابها الرسمي على "تويتر" والوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، لفتت الوثيقة إلى أن رغد صدام حسين ستعمل على توزيع الثروة النفطية على المواطنين في البلاد، وستمنح المواطنين العاطلين عن العمل وأصحاب المهن الحرة رواتب بمقدار مليون دينار عراقي.

أميركا إيران وإسرائيل

كما شملت الوثيقة مزاعم بشأن توطيد العلاقات العراقية - الأميركية، والعراقية – الإسرائيلية، وفتح الحدود مع الخليج، وتوزيع أراض على العراقيين وتقليل الضرائب، وفرض عقوبة الإعدام لكل عراقي فاسد أو مرتش أو جاسوس دون استثناء لأحد.

إلى ذلك ضمت الوثيقة وعداً بإغلاق الحدود العراقية - الإيرانية، ومنع السفر الذهاب والإياب لها، ومنع التجارة الصحية والغذائية والعسكرية.

يشار إلى أن رغد صدام حسين كان لها موقف سابق صرحت عنه في مقابلة خاصة مع "العربية" في الأشهر الماضية، حيث اعتبرت أن "الإيرانيين استباحوا العراق.. وأصبحوا يحطون أينما يشاؤون".

يذكر أن مصدراً مقرباً من رغد صدام حسين كان نفى، في فبراير الماضي، نيتها أو إعلانها الإقدام على الترشح لانتخابات رئاسة الوزراء العراقية، بحسب تصريحاته لوكالة "عمون" الأردنية. وقال إن "الخبر محض شائعة وكذب، فابنة الرئيس الأسبق صدام حسين لم تصرح بذلك إطلاقاً وتنفيه بشدة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات "النحافة"!
أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا
الأكثر قراءة
حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة "الغرفة السرية للأطفال"
إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض
"فتاة تيك توك الجديدة" تثير غضباً.. مصر تتحرك بعد بلاغ
لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت
الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي
هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر! هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر!
قبل أن تذهب
بعد فشل القوات الأفغانية.. هل تنجح الحشود الشعبية في وقف زحف طالبان؟
بعد فشل القوات الأفغانية.. هل تنجح الحشود الشعبية في وقف زحف طالبان؟
اكتشف المزيد