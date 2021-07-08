وثيقة تعد العراقيين بالنعيم.. رغد صدام حسين تعلق

"لم أصدرها ولا علاقة لي بها".. بهذه الكلمات نفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وثيقة نسبت إليها، تضمنت وعوداً للشعب العراقي.

ونشرت هذا النفي عبر حسابها الرسمي على "تويتر" والوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم اصدرها ولاعلاقة لي بها



رغد صدام حسين pic.twitter.com/9Irm8X2D3A — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 6, 2021

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في التفاصيل، لفتت الوثيقة إلى أن رغد صدام حسين ستعمل على توزيع الثروة النفطية على المواطنين في البلاد، وستمنح المواطنين العاطلين عن العمل وأصحاب المهن الحرة رواتب بمقدار مليون دينار عراقي.

أميركا إيران وإسرائيل

كما شملت الوثيقة مزاعم بشأن توطيد العلاقات العراقية - الأميركية، والعراقية – الإسرائيلية، وفتح الحدود مع الخليج، وتوزيع أراض على العراقيين وتقليل الضرائب، وفرض عقوبة الإعدام لكل عراقي فاسد أو مرتش أو جاسوس دون استثناء لأحد.

إلى ذلك ضمت الوثيقة وعداً بإغلاق الحدود العراقية - الإيرانية، ومنع السفر الذهاب والإياب لها، ومنع التجارة الصحية والغذائية والعسكرية.

يشار إلى أن رغد صدام حسين كان لها موقف سابق صرحت عنه في مقابلة خاصة مع "العربية" في الأشهر الماضية، حيث اعتبرت أن "الإيرانيين استباحوا العراق.. وأصبحوا يحطون أينما يشاؤون".

يذكر أن مصدراً مقرباً من رغد صدام حسين كان نفى، في فبراير الماضي، نيتها أو إعلانها الإقدام على الترشح لانتخابات رئاسة الوزراء العراقية، بحسب تصريحاته لوكالة "عمون" الأردنية. وقال إن "الخبر محض شائعة وكذب، فابنة الرئيس الأسبق صدام حسين لم تصرح بذلك إطلاقاً وتنفيه بشدة".