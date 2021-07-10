تحرير الناشط العراقي علي المكدام.. ونقله إلى المستشفى
أم الناشط علي المكدام للعربية: أطالب أجهزة الأمن العراقية بمعرفة مصير نجلي
أكدت مصادر "العربية" مساء اليوم السبت، أن قوات الأمن العراقية حررت الناشط العراقي المختطف علي المكدام، وجرى نقله إلى المستشفى.
قالت والدة الناشط العراقي علي المكدام في تصريحات لـ"العربية" اليوم السبت إن نجلها تلقى تهديدات بالقتل عقب نشره مقالا عن رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وأكدت أنها ناشدت الأجهزة الأمنية لكنها لم تتلق أي نتيجة حتى الآن، مطالبة أجهزة الأمن العراقية بمعرفة مصير نجلها.
فقدنا الاتصال بالصحفي والناشط @ali_almikdam منذ الساعة الخامسة مساءً وحتى الان وكان اخر ظهور له في الكرادة مقهى رضا علوان،— محي الانصاري (@muhesaleh1) July 9, 2021
علي المكدام عضو في حراك #البيت_العراقي و يتعرض منذ مدة لعدة مضايقات وتهديدات تمس امنه الشخصي ولذا نحمل الجهات الحكومية مسؤولية سلامته وعودته آمناً … pic.twitter.com/t0eR1Y9cOR
كان الباحث العراقي محيي الأنصاري، أعلن في وقت سابق السبت، فقدان الاتصال بالصحافي والناشط العراقي علي المكدام منذ مساء الجمعة، مشيراً إلى أن آخر ظهور للناشط المختفي كان في الكرادة وتحديداً في مقهى رضا علوان.
وكشف في تغريدة عبر تويتر أن المكدام هو عضو في حراك البيت العراقي، وقد تعرض منذ مدة لعدة مضايقات وتهديدات تطال أمنه الشخصي.
كما طالب السلطات العراقية بالتدخّل وإيجاده وتأمين عودته سالماً إلى عائلته.
معروف بنشاطه
يشار إلى أن المكدام معروف بنشاطه في صفوف المتظاهرين ضمن الحراك الشعبي، وانتقاده الدائم للأحزاب السياسية في البلاد وكذلك الميليشيات المنتشرة.
وفي آخر منشوراته عبر تويتر قبل أيام، كان قد انتقد انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات في 12 محافظة عراقية بينها العاصمة بغداد.
كما لفت حينها إلى أن موجة الحر وغياب الكهرباء قد أثارا غضب كثير من العراقيين، وتوقع اندلاع احتجاجات خلال ساعات.