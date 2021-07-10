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تحرير الناشط العراقي علي المكدام.. ونقله إلى المستشفى

الناشط المختفي علي المكدام
الناشط المختفي علي المكدام

تحرير الناشط العراقي علي المكدام.. ونقله إلى المستشفى

أم الناشط علي المكدام للعربية: أطالب أجهزة الأمن العراقية بمعرفة مصير نجلي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكدت مصادر "العربية" مساء اليوم السبت، أن قوات الأمن العراقية حررت الناشط العراقي المختطف علي المكدام، وجرى نقله إلى المستشفى.

علي المكدام
علي المكدام

قالت والدة الناشط العراقي علي المكدام في تصريحات لـ"العربية" اليوم السبت إن نجلها تلقى تهديدات بالقتل عقب نشره مقالا عن رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وأكدت أنها ناشدت الأجهزة الأمنية لكنها لم تتلق أي نتيجة حتى الآن، مطالبة أجهزة الأمن العراقية بمعرفة مصير نجلها.

كان الباحث العراقي محيي الأنصاري، أعلن في وقت سابق السبت، فقدان الاتصال بالصحافي والناشط العراقي علي المكدام منذ مساء الجمعة، مشيراً إلى أن آخر ظهور للناشط المختفي كان في الكرادة وتحديداً في مقهى رضا علوان.

وكشف في تغريدة عبر تويتر أن المكدام هو عضو في حراك البيت العراقي، وقد تعرض منذ مدة لعدة مضايقات وتهديدات تطال أمنه الشخصي.

كما طالب السلطات العراقية بالتدخّل وإيجاده وتأمين عودته سالماً إلى عائلته.

معروف بنشاطه

يشار إلى أن المكدام معروف بنشاطه في صفوف المتظاهرين ضمن الحراك الشعبي، وانتقاده الدائم للأحزاب السياسية في البلاد وكذلك الميليشيات المنتشرة.

وفي آخر منشوراته عبر تويتر قبل أيام، كان قد انتقد انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات في 12 محافظة عراقية بينها العاصمة بغداد.

كما لفت حينها إلى أن موجة الحر وغياب الكهرباء قد أثارا غضب كثير من العراقيين، وتوقع اندلاع احتجاجات خلال ساعات.

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