.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تعرّض لمضايقات وتهديدات.. اختفاء ناشط عراقي في الكرادة

الناشط المختفي علي المكدام

تعرّض لمضايقات وتهديدات.. اختفاء ناشط عراقي في الكرادة

ذوي الصحافي يطالبون السلطات العراقية بالتدخل لإيجاده

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الباحث العراقي محيي الأنصاري، السبت، فقدان الاتصال بالصحافي والناشط العراقي علي المكدام منذ مساء الجمعة، مشيراً إلى أن آخر ظهور للناشط المختفي كان في الكرادة وتحديداً في مقهى رضا علوان.

خطفته الميليشيات.. ناشط عراقي "مصير أخي مازال مجهولاً" العراق خاص خطفته الميليشيات.. ناشط عراقي "مصير أخي مازال مجهولاً"

وكشف في تغريدة عبر تويتر أن المكدام هو عضو في حراك #البيت_العراقي، وقد تعرض منذ مدة لعدة مضايقات وتهديدات تطال أمنه الشخصي.

كما طالب السلطات العراقية بالتدخّل وإيجاده وتأمين عودته سالماً إلى عائلته.

معروف بنشاطه بين المتظاهرين

يشار إلى أن المكدام معروف بنشاطه في صفوف المتظاهرين ضمن الحراك الشعبي، وانتقاده الدائم للأحزاب السياسية في البلاد وكذلك الميليشيات المنتشرة.

وفي آخر منشوراته عبر تويتر قبل أيام، كان قد انتقد انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات في 12 محافظة عراقية بينها العاصمة بغداد.

كما لفت حينها إلى أن موجة الحر وغياب الكهرباء قد أثارا غضب كثير من العراقيين، وتوقع اندلاع احتجاجات خلال ساعات.

الكاظمي يتعهد

الجدير ذكره أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي كان تعهد بمحاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين، ووقف عمليات الخطف والاغتيال بحقهم.

والشهر الماضي أوقف أحد قياديي الحشد الشعبي لتورطه في قضية اغتيال ناشطين، إلى أن أطلق سراحه لاحقاً، فيما أفادت مصادر أمنية للعربية بأنه تم توقيف العشرات أيضاً في هذا الملف الشائك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسات تطمئن.. إصابة الأطفال بكورونا دراسات تطمئن.. إصابة الأطفال بكورونا "ضئيل جداً"
صحته تتدهور.. دعوات لإنقاذ مدير مخابرات القذافي صحته تتدهور.. دعوات لإنقاذ مدير مخابرات القذافي
الأكثر قراءة
ورق الألمنيوم.. استعمالات لا تخطر على بال! ورق الألمنيوم.. استعمالات لا تخطر على بال!
"فتاة تيك توك" جديدة بقبضة السلطات المصرية
فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه "إعجاز بالأداء"
مصر.. وفاة جيهان زوجة الرئيس السابق أنور السادات مصر.. وفاة جيهان زوجة الرئيس السابق أنور السادات
السعودية: عيد الأضحى في 20 يوليو السعودية: عيد الأضحى في 20 يوليو
أول جنازة عسكرية لسيدة.. مصر تشيّع جثمان جيهان السادات أول جنازة عسكرية لسيدة.. مصر تشيّع جثمان جيهان السادات
قبل أن تذهب
ولدت في 1933 ولقبت بـ"أم الأبطال".. مصر تودع جيهان السادات
ولدت في 1933 ولقبت بـ"أم الأبطال".. مصر تودع جيهان السادات
اكتشف المزيد