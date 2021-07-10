تعرّض لمضايقات وتهديدات.. اختفاء ناشط عراقي في الكرادة

أعلن الباحث العراقي محيي الأنصاري، السبت، فقدان الاتصال بالصحافي والناشط العراقي علي المكدام منذ مساء الجمعة، مشيراً إلى أن آخر ظهور للناشط المختفي كان في الكرادة وتحديداً في مقهى رضا علوان.

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وكشف في تغريدة عبر تويتر أن المكدام هو عضو في حراك #البيت_العراقي، وقد تعرض منذ مدة لعدة مضايقات وتهديدات تطال أمنه الشخصي.

كما طالب السلطات العراقية بالتدخّل وإيجاده وتأمين عودته سالماً إلى عائلته.

معروف بنشاطه بين المتظاهرين

يشار إلى أن المكدام معروف بنشاطه في صفوف المتظاهرين ضمن الحراك الشعبي، وانتقاده الدائم للأحزاب السياسية في البلاد وكذلك الميليشيات المنتشرة.

وفي آخر منشوراته عبر تويتر قبل أيام، كان قد انتقد انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات في 12 محافظة عراقية بينها العاصمة بغداد.

فقدنا الاتصال بالصحفي والناشط @ali_almikdam منذ الساعة الخامسة مساءً وحتى الان وكان اخر ظهور له في الكرادة مقهى رضا علوان،

علي المكدام عضو في حراك #البيت_العراقي و يتعرض منذ مدة لعدة مضايقات وتهديدات تمس امنه الشخصي ولذا نحمل الجهات الحكومية مسؤولية سلامته وعودته آمناً … pic.twitter.com/t0eR1Y9cOR — محي الانصاري (@muhesaleh1) July 9, 2021

كما لفت حينها إلى أن موجة الحر وغياب الكهرباء قد أثارا غضب كثير من العراقيين، وتوقع اندلاع احتجاجات خلال ساعات.

الكاظمي يتعهد

الجدير ذكره أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي كان تعهد بمحاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين، ووقف عمليات الخطف والاغتيال بحقهم.

والشهر الماضي أوقف أحد قياديي الحشد الشعبي لتورطه في قضية اغتيال ناشطين، إلى أن أطلق سراحه لاحقاً، فيما أفادت مصادر أمنية للعربية بأنه تم توقيف العشرات أيضاً في هذا الملف الشائك.