الصدر: قصف مطار أربيل ضاعف القوات الأجنبية بالبلاد

في انتقاد مباشر للهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة على القوات والمصالح الأميركية في العراق، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن قصف مطار أربيل مؤخرا أدى إلى مضاعفة عدد القوات الأميركية، والتي وصفها بـ"قوات الاحتلال"، بحسب تعبيره، بدلاً من حملها على الانسحاب من العراق.

الصدر أشار إلى وجود من سمّاهم المستفيدين من وجود القوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق، والتي وصل عدد أفرادها إلى 4 آلاف جندي بعد هجوم مطار أربيل.

مادة اعلانية

وأضاف زعيم التيار الصدري أن هؤلاء المستفيدين سيصبحون صفراً بدون السياسية من دون ما يدّعون أنها مقاومة.

وأوضح زعيم التيار الصدري أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في العراق في تردٍ منذ العام 2003، بالرغم من تعاقب الحكومات ومجالس النواب، مرجعا ذلك إلى سياسة التبعية التي تمارسها القوى السياسية.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أشار، في بيان، إلى ضرورة حفظ استقرار وسلامة البلاد.

وشدد صالح على أهمية توفير الأمن وحماية المواطنين، ورفض ما يزعزع استقرار العراق.

ودعا الرئيس العراقي القوات الأمنية لمنع الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمداد الطاقة، بعد عدة هجمات وتفجيرات تعرضت لها أبراج نقل الكهرباء.