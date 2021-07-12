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العراق.. 21 قتيلا و 30 جريحا في حريق مركز عزل مصابي كورونا

العراق.. 21 قتيلا و 30 جريحا في حريق مركز عزل مصابي كورونا

السلطات العراقية قامت بإخلاء المرضى من مستشفى الإمام الحسين

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دبي - قناة العربية

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أفادت قناة السومرية العراقية، الاثنين، بوفاة 21 شخصا وإصابة 30 آخرين نتيجة حريق مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين التعليمي بالناصرية في محافظة ذي قار، جنوب العراق

ونقلت القناة عن مصدر أن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان توجه الى الناصرية بعد الحريق "الكبير".

وأضاف المصدر أن 3 اسطوانات أكسجين انفجرت نتيجة الحريق.

وكانت قناة السومرية قد ذكرت في وقت سابق أن "العشرات من المصابين مازالوا محاصرين داخل المركز نتيجة الحريق".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن صحة ذي قار أعلنت حالة الطوارئ.

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