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أربيل.. إحباط مخطط لاستهداف مدنيين ومنشآت في عيد الأضحى

مركبة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي (أرشيفية - رويترز)

أربيل.. إحباط مخطط لاستهداف مدنيين ومنشآت في عيد الأضحى

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل بكردستان العراق، الثلاثاء، إحباط مخطط لاستهداف مدنيين ومنشآت حكومية في عيد الأضحى.

وقال في بيان، إنه "جرى إلقاء القبض على كل المجموعة الإرهابية قبل البدء بالتنفيذ، أثناء التحضير والاستطلاع حيث تم إلقاء القبض عليهم".

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كما أضاف، أن "الإرهابيين كانوا ينوون أن ينفذوا العملية قبل عيد الأضحى في أربيل"، مشيرا إلى أن "المجموعة الإرهابية عددها عشرة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

مسيرة مفخخة

وقبل أسبوع، استهدف هجوم بطائرة مسيرة مفخّخة مطار أربيل، الذي يقع على مقربة من القنصلية الأميركية في المدينة، حسب ما أكده جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، الأسبوع الماضي.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، مساء الخميس، التوصل إلى نتائج مهمة بشأن الهجوم الذي استهدف مطار أربيل، مؤكدة القبض على متورطين ببعض الهجمات الصاروخية.

من مطار أربيل (أرشيفية- فرانس برس)
من مطار أربيل (أرشيفية- فرانس برس)

كما قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، إن استهداف قاعدة عين الأسد والمنطقة الخضراء وأربيل يعد خرقاً أمنياً، مؤكداً أن "هناك إجراءات مضادة".

وأضاف أن هناك تحقيقات بشأن الاستهدافات الأخيرة وتم جمع أدلة، مشدداً على أن هناك جهداً أمنياً كبيراً يبذل، مبيناً "وصلنا لنتائج كبيرة جداً ومتقدمة ستسرع من عملية القبض على المتورطين، وسنتخذ إجراءات رادعة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة". وكشف عن اعتقال كثير من المتسببين بالهجمات والمتورطين معهم.

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