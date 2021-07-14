.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العراق.. العثور على صواريخ معدة للإطلاق في البصرة

(تعبيرية)

العراق.. العثور على صواريخ معدة للإطلاق في البصرة

قسم شرطة كهرباء الجنوب عثر على صواريخ معدة للإطلاق في منطقة حي المهندسين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مديرية شرطة الطاقة في العراق، اليوم الأربعاء، عن العثور على صواريخ معدة للإطلاق بالقرب من محطة كهربائية في محافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان، إن قسم شرطة كهرباء الجنوب عثر على صواريخ معدة للإطلاق في منطقة حي المهندسين بمحافظة البصرة بالقرب من محطة كهرباء حي المهندسين 133 Kv ودائرة صيانة كهرباء حي المهندسين، وفق وسائل إعلام محلية.

التحالف: التعاون مع بغداد والبيشمركة ضروري لمنع عودة داعش العراق التحالف: التعاون مع بغداد والبيشمركة ضروري لمنع عودة داعش

كما أضافت أن مفرزة من قسم مكافحة متفجرات البصرة حضرت إلى مكان الحادث، وتم تفكيك المقذوفات وإزالة الصواعق وفصل الأسلاك الكهربائية وإبطالها وإزالتها.

ليست المرة الأولى

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على صواريخ في العراق، فقد تم ضبط صواريخ معدة للإطلاق عدة مرات في مناطق مختلفة.

وفي 18 يونيو الفائت، أعلنت خلية الإعلام الأمني ضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق في نينوى. وذكر بيان للخلية أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، ضبطت القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشرة في قيادة عمليات غرب نينوى 5 صواريخ نوع غراد مع خمس قواعد للإطلاق داخل عجلة".

كما لفت البيان إلى أن "عملية الضبط تمت ليلة 17 يونيو في منطقة العلكانة جنوب ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عمرها 11 عاماً ووزنها 5 كيلوغرامات.. قصة أصغر طفلة بمصر عمرها 11 عاماً ووزنها 5 كيلوغرامات.. قصة أصغر طفلة بمصر
فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق
الأكثر قراءة
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً
قبل أن تذهب
خلافات داخل المعارضة التركية حول مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة
خلافات داخل المعارضة التركية حول مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة
اكتشف المزيد