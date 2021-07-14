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التحالف: التعاون مع بغداد والبيشمركة ضروري لمنع عودة داعش

عناصر من التحالف الدولي ضد داعش في العراق (أرشيفية من أسوشيتد برس)

التحالف: التعاون مع بغداد والبيشمركة ضروري لمنع عودة داعش

التحالف كان أوضح مطلع أبريل 2021 أن قواته تتواجد في العراق بدعوة من الحكومة وبالتنسيق معها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد التحالف الدولي ضد "داعش"، اليوم الأربعاء، ضرورة التعاون مع القوات العراقية والبيشمركة لمنع عودة ظهور التنظيم.

وقال التحالف على تويتر، إن "تعاوننا المستمر مع شركائنا من القوات العراقية والبيشمركة في مهمة هزيمة داعش أمر ضروري لمنع عودة ظهور التنظيم".

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كما أضاف أن "البرنامج الأميركي لتمويل التدريب والتجهيز لمواجهة داعش، الذي تشرف عليه عملية العزم الصلب أمر ضروري لنجاح مهمتنا والحفاظ على شراكاتنا وتعاوننا".

بدعوة من الحكومة

يذكر أن التحالف كان أوضح مطلع أبريل 2021، أن قواته تتواجد في العراق بدعوة من الحكومة وبالتنسيق معها، مؤكداً احترام سيادة البلاد بشكل قاطع.

كما شدد المتحدث الرسمي باسم التحالف، واین ماروتو، على أن عمل قوة المهام المشتركة متواصل بهدف القضاء على بقايا التنظيم.

عناصر من قوات التحالف (أرشيفية من رويترز)
عناصر من قوات التحالف (أرشيفية من رويترز)

بقايا داعش

يشار إلى أنه على الرغم من هزيمة التنظيم الذي بسط سيطرته على أراض شاسعة على مدى سنوات في العراق وسوريا، إلا أن بقاياه لا تزال تنفذ عمليات إرهابية في بعض المناطق العراقية وفي البادية السورية، بشكل متكرر.

وكانت مسألة خروج القوات الأجنبية، ومن ضمنها القوات الأميركية التي تشكل النسبة الأكبر من هذا التحالف، أثارت جدلاً في البلاد، بعد إقرار البرلمان العام الماضي قراراً يدعو لانسحابها بالتنسيق مع الحكومة.

وعمدت الإدارة الأميركية السابقة إلى خفض عدد جنودها في العراق، إلى حوالي 2500 خلال الأشهر الماضية.

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