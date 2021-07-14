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العراق.. حريق في مقر الإنتربول في محافظة المثنى

يقوم برش مطهرات في كربلاء بالعراق
أحد العاملين بالدفاع المدني العراقي

العراق.. حريق في مقر الإنتربول في محافظة المثنى

لم تعرف أسباب الحادث حتى الآن وأضرار مادية فقط

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن مدير الدفاع المدني في محافظة المثنى، العميد محمد جاسم، اليوم الأربعاء، عن إخماد حريق اندلع بمقر الشرطة الدولية "الإنتربول" وسط المحافظة.

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وقال جاسم في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن فرقتين من الدفاع المدني تمكنت عصر اليوم، من إخماد حريق وقع داخل مقر الشرطة الدولية الإنتربول في محافظة المثنى.

كما أضاف أن الحريق لم تعرف أسبابه حتى الآن، مبينا أنه تسبب بأضرار مادية كبيرة داخل المقر.

خامس حريق بساعات

يشار إلى أن هذا الحريق يعتبر الخامس خلال ساعات، حيث اندلع مساء الاثنين الماضي، في مركز لعزل المصابين بكورونا، في مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصريّة الواقعة على بُعد 300 كلم جنوب بغداد، حريق ضخم خلف أكثر من 100 قتيل.

وفي ذات اليوم، قامت قوات الدفاع المدني بإخماد حرائق أخرى، حيث تمكنت بحسب وزارة الصحة العراقية، من إخماد حريق آخر اشتعل، في عدد من أقسام مقر وزارة الصحة الكائن في مدينة الطب بمنطقة باب المعظم وسط بغداد، وقالت الوزارة إنه تمت السيطرة على الحريق من دون إصابات.

من حريق ذي قار
من حريق ذي قار

كما أخمدت قوات الدفاع المدني العراقية في ذات اليوم، حريقا اشتعل في معمل لصناعة الحبيبات الإسفنجية جنوب بغداد.

فيما اندلع حريق آخر في منطقة "سوق الأولى" بمدينة الصدر شرق بغداد أيضا، كما أخمدت حريقا اشتعل في محكمة بداءة البياع، جنوب العاصمة.

أتى ذلك في وقت لا تزال البنية التحتيّة الصحية في البلاد متهالكة، والاستثمار في الخدمات العامّة محدودا.

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