.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سر زيارة قبل حريق ذي قار بساعات.. "المدني" يكشف المستور

حريق مستشفى الحسين (رويترز)
من حريق مستشفى الحسين (رويترز)

سر زيارة قبل حريق ذي قار بساعات.. "المدني" يكشف المستور

تنبيه عن تسريب خطير جداً في منظومة الأكسجين المغذي للردهات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ساعات عصيبة خلت على الفاجعة التي شهدها العراق بعد مقتل أكثر من 100 شخص إثر حريق نشب بمركز عزل مصابي كورونا في مستشفى الحسين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق سوشيال ميديا فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق

ووسط التحركات السياسية التي بدأت بعد الفاجعة، كشف المدير العام للدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، بعض التفاصيل عما حدث.

وأفاد في تصريح إعلامي، الثلاثاء، أن لدى فريق الدفاع المدني كشوفات دورية ذكرت فيها جملة من السلبيات والمخالفات في جميع دوائر الدولة، منها وزارة الصحة.

كما أضاف أن فريقه يملك أيضاً كتباً رسمية كان أخبر فيها إدارة المستشفى المحروق، بمواطن الخلل، مؤكداً أن ضابط مركز الدفاع المدني المسؤول قام بزيارة تفقدية أخرى قبل حصول الحادث بـ 48 ساعة.

نملك الوثائق!

وتابع أن ضابط المركز وجد خلال الزيارة أن إدارة المستشفى لم تنفذ أياً من التعليمات، فأشار في تقريره إلى ذلك، واحتفظ بصورة من السجل.

كذلك لفت إلى أن الفريق أشعر إدارة المشفى بكتاب رسمي خلال الشهرين الماضيين، بأن هناك تسرباً في منظومة الأكسجين المغذي للردهات وهذا خطير جدا، مؤكداً أن الإدارة لم تتحرك ولم تبادر في معالجة تلك الثغرات.

الجدير ذكره أن هذا التصريح أتى متزامناً مع كشف دائرة صحة المحافظة المنكوبة، عن أن وسائل الدفاع المدني في مستشفى الحسين لم تكن تعمل.

وأضافت، الثلاثاء، أن انتشار النيران في المستشفى كان أسرع من جهود الإجلاء، مشيرة إلى أن الحريق بدأ في غرفة أحد المرضى بحسب التحقيقات الأولية.

اعتقال 13 مسؤولاً

يشار إلى أن محكمة استئناف ذي قار، كانت أصدرت الثلاثاء، أوامر قبض وتحرٍ بحق 13 مسؤولاً في دائرة صحة المحافظة، بينهم مدير الدائرة صدام الطويل.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، وثيقة صادرة عن محكمة تحقيق ذي قار، يظهر فيها صدور أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولاً بدائرة صحة محافظة ذي قار بينهم مدير الدائرة صدام الطويل، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي.

من الحريق
من الحريق

فيما أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن البعض يحاول زعزعة الأمن ونشر الفوضى في البلاد، مشيراً إلى أن هناك حاجة لفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي.

وشدد بعد الكارثة، على أنه لن يتسامح مع الفاسدين أو المتلاعبين بأرواح المواطنين، لافتاً إلى أن جهود مكافحة الفساد تواجه عرقلة ممنهجة.

وأسفرت الكارثة عن مقتل أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، وما يقارب 70 جريحاً، وأوضحت وزارة الصحة العراقية أن من بين القتلى عشرات قضوا اختناقاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق
دراسة مفاجئة.. طبقة صوتك تحدد نجاح علاقاتك الاجتماعية! دراسة مفاجئة.. طبقة صوتك تحدد نجاح علاقاتك الاجتماعية!
الأكثر قراءة
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ"الكلب"
بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً
قبل أن تذهب
الأكثر فتكًا وانتشارًا.. متحور دلتا يجتاح العالم
الأكثر فتكًا وانتشارًا.. متحور دلتا يجتاح العالم
اكتشف المزيد