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الكاظمي يبحث مع وفد أميركي بدء مرحلة تعاون جديدة

الكاظمي خلال استقباله للوفد الأميركي
الكاظمي خلال استقباله للوفد الأميركي
العراق والكاظمي

الكاظمي يبحث مع وفد أميركي بدء مرحلة تعاون جديدة

رئيس مجلس الوزراء العراقي ناقش مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت مكغورك الأوضاع الإقليمية وأكد ضرورة تغليب الحوار في المنطقة

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دبي – العربية.نت

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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت مكغورك والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتحضيرات لعقد الجولة القادمة من الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.

كما تمت مناقشة "آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يطور العلاقة بين البلدين ويعزز أمن العراق وسيادته"، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

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وناقش الكاظمي مع الوفد الأميركي توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا.

وجرت خلال اللقاء أيضاً مناقشة الأوضاع الإقليمية، و"التأكيد على حاجة المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال"، حسب البيان.

يأتي هذا بينما أفادت وسائل إعلام عراقية الخميس بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي ضد داعش في الناصرية. ولم يسفر انفجار العبوة عن وقوع إصابات.

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