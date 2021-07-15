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مقتدى الصدر يعلن عدم مشاركته في الانتخابات العراقية القادمة

(فرانس برس)
مقتدى الصدر
ميليشيات العراق

مقتدى الصدر يعلن عدم مشاركته في الانتخابات العراقية القادمة

زعيم التيار الصدري قال إن الشعب العراقي "مدعو لمناصرة العراق ضد الفاسدين والتبعيين والمطبعين"

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العربية.نت، وكالات

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قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالعراق، اليوم الخميس إنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة ولن يدعم أي حزب.

وفازت كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر بالانتخابات البرلمانية عام 2018 وحصلت على 54 مقعدا.

ولدى الصدر ملايين الأتباع في العراق ويسيطر على جماعة كبيرة شبه عسكرية، وهو خصم للولايات المتحدة منذ أمد بعيد ويعارض أيضا النفوذ الإيراني في العراق.

وأشار في كلمة، نقلها التلفزيون، إلى أنه لن يشارك في الانتخابات حفاظا على ما تبقى من البلاد.

وأضاف الصدر أنه "سحب يده من المشاركين في الحكومة"، وقال: "حفاظا على ما تبقى من الوطن وإنقاذا للوطن الذي أحرقه الفاسدون ولا زالوا يحرقونه، أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات، وأعلن عن سحب يدي من كل المنتمين من هذه الحكومة الحالية واللاحقة.. الجميع إما قاصر أو مقصر والكل تحت طائلة الحساب".

أرشيفية
أرشيفية

وتابع: "الشعب العراقي مدعو اليوم لمناصرة العراق ضد الفاسدين والتبعيين والمطبعين وإياكم أن تبيعوا وطنكم لهم بأي ثمن".

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وحذر الصدر من أن يكون "مصير العراق كمصير سوريا أو أفغانستان أو غيرها من الدول التي وقعت ضحية السياسات الداخلية والإقليمية والدولية".

واعتبر أن ما يحدث في العراق "هو ضمن مخطط شيطاني دولي لإذلال الشعب وتركيعه وإحراقه خوفا من وصول عشاق الإصلاح الذين سيزيلون الفساد حبا في الوطن ولكننا لسنا ممن يركع لمثله".

وأردف "نتمنى لهذه الانتخابات النجاح ووصول كل الصالحين وأن تبعد الفاسدين ولكن هيهات".

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