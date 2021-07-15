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وسائل إعلام عراقية: إحباط محاولة إحراق مستشفى الفرات في النجف

مستشفى النجف
العراق والكاظمي

وسائل إعلام عراقية: إحباط محاولة إحراق مستشفى الفرات في النجف

كشفت وسائل إعلام عراقية أن فتى حاول حرق قناني الأكسجين في المستشفى

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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ألقت قوات الأمن العراقية القبض على فتى في السادسة عشر من عمره حاول إحراق مستشفى الفرات في قضاء الكوفة التابع لمحافظة النجف الأشرف.

وكشفت وسائل إعلام عراقية أن الفتى حاول حرق قناني الأكسجين في المستشفى وهو معروف من ساحات مظاهرات تشرين، حيث ضبط وهو يحاول إشعال النار في طوارئ المستشفى بمواد حارقة كان يحملها.

حريق العراق
  • حريق العراق
  • حريق العراق
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حريق العراق
حريق العراق
حريق العراق
حريق العراق

ولقي 92 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات بعد اندلاع حريق في جناح عزل فيروس كورونا في مستشفى بمدينة الناصرية العراقية، بحسب ما أفاد به مسؤولون.

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وقالت مصادر الشرطة في مستشفى الحسين إن الحريق اندلع بسبب وصول شرارة مصدرها أسلاك كهربائية معطوبة إلى خزانات الأكسجين، وهو ما تسبب في انفجارها.

وأصدرت الشرطة مذكرات اعتقال بحق 13 شخصا، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وقال موقع "شفق نيوز" الخاص إن القائمة التي أصدرتها محكمة ذي قار تتضمن مدير صحة الناحية.

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