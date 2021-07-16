شاهد.. العربية تبث اعترافات قاتل هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه

بثت قناتي العربية والحدث اعترافات قاتل الناشط هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه من قبل السلطات العراقية اليوم الجمعة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن اليوم الجمعة، القبض على قتلة الكاتب والمحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي الذي اغتيل في يوليو 2020.

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وقال الكاظمي على "تويتر": "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".

وأضاف: "من حق الجميع الانتقاد. لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

من جهته قال عميد متقاعد في الجيش العراقي لقناة "العربية" إن "قاتل هشام الهاشمي ملازم في الداخلية.. وقد اعترف بانتمائه لميليشيات مسلحة".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان قد أعلن مطلع يوليو الحالي صدور مذكرات قبض بحق متهمين بقتلة المحلل السياسي هشام الهاشمي.

وفي 6 يوليو 2020 اغتال مسلحون مجهولون الهاشمي وسط العاصمة بغداد. وتمت العملية أمام منزله، بعد خروجه من مقابلة تلفزيونية، تحدث فيها عن "خلايا الكاتيوشا" المحمية من بعض الفصائل الموالية لإيران والأحزاب العراقية.

وعند إخراج جثته المضرجة بالدماء من السيارة، أظهرت مقاطع مصورة التقطتها كاميرات مراقبة، أطفاله الثلاثة واقفين أمام هول هذا المشهد، يراقبون وجه والدهم المضرج بالدماء.

وجاء اغتيال الهاشمي وسط سلسلة اغتيالات واعتداءات ومحاولات ترهيب بحق الناشطين العراقيين المعارضين لسطوة الميليشيات على السلطة.