داعش والعلاقات الثنائية على أجندة الكاظمي بواشنطن

قال مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن زيارته إلى واشنطن تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وأشار إلى أن الكاظمي يعمل على نقل العلاقات مع أميركا من الإطار العسكري الى الإطار الشامل وأن استدامة الحرب على داعش تتم من خلال الشراكة الاستخباراتية مع واشنطن.

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وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز الاقتصاد العراقي عبر العمل مع مجموعة الاتصال وصندوق النقد الدولي.

ويستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء العراقي في 26 يوليو بالعاصمة الأميركية واشنطن، حسب ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

وستتيح هذه الزيارة "تأكيد الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، وفق بيان للبيت الأبيض.

وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أنّ بايدن "يتطلع أيضًا إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية" وخصوصا "الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة" لتنظيم داعش.

ويُفترض أن يؤدّي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش.

ولا يزال هناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقيّة، بينهم 2500 أميركي، لكنّ إتمام عمليّة انسحابهم قد يستغرق سنوات.

واستهدف نحو 50 هجوماً صاروخيّاً أو بطائرات مسيّرة المصالح الأميركيّة في العراق منذ بداية العام. وتُنسب هذه الهجمات التي لم تتبنّها أيّ جهة إلى الحشد الشعبي وهو تحالف من فصائل موالية لإيران مندمجة في القوات الحكومية العراقية.