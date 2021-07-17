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مصدر عراقي: قاتل الهاشمي مرتبط بكتائب حزب الله العراقي

هشام الهاشمي ميليشيات العراق خاص العربية نت
تعبيرية
ميليشيات العراق

مصدر عراقي: قاتل الهاشمي مرتبط بكتائب حزب الله العراقي

تشهد العاصمة العراقية انتشاراً أمنياً مكثفاً لقوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرق الخاصة في مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر أمني عراقي، أن المتهم باغتيال الخبير الأمني والمحلل السياسي هشام الهاشمي مرتبط بكتائب حزب الله العراقي.

هذا وتشهد العاصمة العراقية انتشاراً أمنياً مكثفاً لقوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرق الخاصة في مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، كإجراء احترازي تحسباً لوقوع أي طارئ بحسب مصادر أمنية.

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السلطات العراقية كانت أعلنت، الجمعة، تفاصيل عملية اغتيال الهاشمي على يد مجموعة مسلحة في يوليو العام الماضي وسط العاصمة بغداد.

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وقد بثت السلطات شريطاً مصوراً يحمل اعترافات المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال، وهو أحمد حمداوي عويد معارج الكناني، مؤكدة أنه يعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية.

قضية اغتيال الهاشمي لم تكن الوحيدة بل واحدة من عشرات القضايا المشابهة، وبحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فإن الجماعات المسلحة نفذت 86 محاولة اغتيال قُتل خلالها 35 شخصاً بينهم ناشطون وصحفيون ومحللون.

ورغم اختلاف تصنيف الذين تم اغتيالهم، إلا أن موقفهم كان واحدا.. وهو الوقوف ضد إيران ونفوذ جماعاتها المسلحة في العراق.

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