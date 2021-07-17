.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مقتل 4 جنود في هجوم لداعش على نقطة للجيش غرب كركوك

الشرطة العراقية
عناصر من الشرطة العراقية "أرشيفية"
داعش

مقتل 4 جنود في هجوم لداعش على نقطة للجيش غرب كركوك

التنظيم الإرهابي شن هجوماً على نقطة عسكرية تابعة للجيش غرب محافظة كركوك

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

نقلت قناة "السومرية" العراقية، اليوم السبت، عن مصدر أمني لم تسمه القول إن تنظيم داعش شن هجوما على نقطة عسكرية تابعة للجيش غرب محافظة كركوك.

الهجوم أسفر عن مقتل 4 جنود، ولم يتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.

ومنذ أيام، اعتقلت السلطات العراقية قياديا سابقا في داعش كان يشغل "رئيس لجنة النفط" في التنظيم الإرهابي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية الاثنين الماضي إلقاء القبض على الإرهابي الخطير الذي يدعى "أسد الأمنية" في نينوى.

مصدر عراقي: قاتل الهاشمي مرتبط بكتائب حزب الله العراقي العراق ميليشيات العراق مصدر عراقي: قاتل الهاشمي مرتبط بكتائب حزب الله العراقي
بايدن يستقبل رئيس الوزراء العراقي 26 يوليو أميركا بايدن يستقبل رئيس الوزراء العراقي 26 يوليو

وذكرت الخلية في بيان أن "مكتب مكافحة الإجرام في تلعفر التابع لمديرية مكافحة الإجرام في قيادة شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات دقيقة وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة والبحث والتحري، تمكن من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المكنى أبو يوسف أسد الأمنية، والذي كان المسؤول عن نقل العبوات الناسفة داخل مدينة الموصل".

وأشارت إلى أن "الإرهابي تسلم مسؤولية ما يسمى لجنة النفط الخاصة ببيت المال خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واعترف المسؤول الداعشي، الذي ألقي القبض عليه في منطقة حي اليرموك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، بأنه كان قد "أصيب في معارك تحرير مدينة الموصل القديمة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بفضل سفينة تائهة وساموراي.. بدأت علاقة هولندا واليابان بفضل سفينة تائهة وساموراي.. بدأت علاقة هولندا واليابان
رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض! رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض!
الأكثر قراءة
شاهد.. العربية تبث اعترافات قاتل هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه شاهد.. العربية تبث اعترافات قاتل هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
"شاومي" الصينية تتفوق على "أبل" وتخطف المرتبة الثانية عالمياً
وسط الإجراءات الاحترازية.. كيف سيتم تنقل حجاج بيت الله؟ وسط الإجراءات الاحترازية.. كيف سيتم تنقل حجاج بيت الله؟
شاهد.. شيرين تؤدي التحية العسكرية للرئيس السيسي شاهد.. شيرين تؤدي التحية العسكرية للرئيس السيسي
أزمة حلا شيحة.. نقابة الممثلين المصرية ترفض تشويه الفن ونشر الفكر الظلامي أزمة حلا شيحة.. نقابة الممثلين المصرية ترفض تشويه الفن ونشر الفكر الظلامي
قبل أن تذهب
كاميرا العربية ترصد مأساة مواطنين أفغان فروا من المواجهات مع طالبان
كاميرا العربية ترصد مأساة مواطنين أفغان فروا من المواجهات مع طالبان
اكتشف المزيد