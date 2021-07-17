مقتل 4 جنود في هجوم لداعش على نقطة للجيش غرب كركوك

نقلت قناة "السومرية" العراقية، اليوم السبت، عن مصدر أمني لم تسمه القول إن تنظيم داعش شن هجوما على نقطة عسكرية تابعة للجيش غرب محافظة كركوك.

الهجوم أسفر عن مقتل 4 جنود، ولم يتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.

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ومنذ أيام، اعتقلت السلطات العراقية قياديا سابقا في داعش كان يشغل "رئيس لجنة النفط" في التنظيم الإرهابي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية الاثنين الماضي إلقاء القبض على الإرهابي الخطير الذي يدعى "أسد الأمنية" في نينوى.

وذكرت الخلية في بيان أن "مكتب مكافحة الإجرام في تلعفر التابع لمديرية مكافحة الإجرام في قيادة شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات دقيقة وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة والبحث والتحري، تمكن من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المكنى أبو يوسف أسد الأمنية، والذي كان المسؤول عن نقل العبوات الناسفة داخل مدينة الموصل".

وأشارت إلى أن "الإرهابي تسلم مسؤولية ما يسمى لجنة النفط الخاصة ببيت المال خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واعترف المسؤول الداعشي، الذي ألقي القبض عليه في منطقة حي اليرموك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، بأنه كان قد "أصيب في معارك تحرير مدينة الموصل القديمة".