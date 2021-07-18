.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف الدولي يرسل أسلحة إلى البيشمركة في كردستان العراق

عناصر من البيشمركة
عناصر من البيشمركة
داعش

التحالف الدولي يرسل أسلحة إلى البيشمركة في كردستان العراق

قافلة مساعدات جديدة من التحالف في إطار برنامج تسليح قوات البيشمركة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أفادت شبكة (رووداو) الإعلامية الكردية، السبت، أن التحالف الدولي ضد داعش أرسل قافلة مساعدات جديدة إلى إقليم كردستان العراق في إطار برنامج تسليح قوات البيشمركة.

وقالت الشبكة إن نائب رئيس أركان قوات بيشمركة إقليم كردستان، قارمان كمال، أعلن عن وصول قافلة دعم جديدة من قبل التحالف الدولي إضافةً إلى مساعدات لوجستية.

ونقلت الشبكة عن مركز إعلام وزارة البيشمركة أن قسما آخر من مساعدات التحالف الدولي، مؤلفة من مواد ولوازم لوجستية عسكرية، وصلت بتاريخ 15 يوليو/ تموز الجاري بإشراف وزارة البيشمركة وقيادة العمليات المشتركة.

والأربعاء الماضي، أكد التحالف الدولي ضد داعش ضرورة التعاون مع القوات العراقية والبيشمركة لمنع عودة ظهور التنظيم.

وقال التحالف على تويتر إن "تعاوننا المستمر مع شركائنا من القوات العراقية والبيشمركة في مهمة هزيمة داعش أمر ضروري لمنع عودة ظهور التنظيم".

كما أضاف أن "البرنامج الأميركي لتمويل التدريب والتجهيز لمواجهة داعش، الذي تشرف عليه عملية العزم الصلب أمر ضروري لنجاح مهمتنا والحفاظ على شراكاتنا وتعاوننا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن  3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن 
بفضل سفينة تائهة وساموراي.. بدأت علاقة هولندا واليابان بفضل سفينة تائهة وساموراي.. بدأت علاقة هولندا واليابان
الأكثر قراءة
رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض! رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض!
والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: "دي مش بنتي اللي أعرفها"!
تغريدة مقلقة.. نجل الفنان خالد سامي يطلب من محبيه الدعاء تغريدة مقلقة.. نجل الفنان خالد سامي يطلب من محبيه الدعاء
3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن  3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن 
"العربية.نت" داخل أول وأكبر مطعم سحابي بمصر.. وهذه قصته
نيابة مكافحة الفساد في فرنسا تحقق بثروة حاكم مصرف لبنان نيابة مكافحة الفساد في فرنسا تحقق بثروة حاكم مصرف لبنان
قبل أن تذهب
ما علاقة بايدن وترمب بالتطعيم في أميركا؟
ما علاقة بايدن وترمب بالتطعيم في أميركا؟
اكتشف المزيد