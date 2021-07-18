التحالف الدولي يرسل أسلحة إلى البيشمركة في كردستان العراق

أفادت شبكة (رووداو) الإعلامية الكردية، السبت، أن التحالف الدولي ضد داعش أرسل قافلة مساعدات جديدة إلى إقليم كردستان العراق في إطار برنامج تسليح قوات البيشمركة.

وقالت الشبكة إن نائب رئيس أركان قوات بيشمركة إقليم كردستان، قارمان كمال، أعلن عن وصول قافلة دعم جديدة من قبل التحالف الدولي إضافةً إلى مساعدات لوجستية.

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ونقلت الشبكة عن مركز إعلام وزارة البيشمركة أن قسما آخر من مساعدات التحالف الدولي، مؤلفة من مواد ولوازم لوجستية عسكرية، وصلت بتاريخ 15 يوليو/ تموز الجاري بإشراف وزارة البيشمركة وقيادة العمليات المشتركة.

والأربعاء الماضي، أكد التحالف الدولي ضد داعش ضرورة التعاون مع القوات العراقية والبيشمركة لمنع عودة ظهور التنظيم.

وقال التحالف على تويتر إن "تعاوننا المستمر مع شركائنا من القوات العراقية والبيشمركة في مهمة هزيمة داعش أمر ضروري لمنع عودة ظهور التنظيم".

كما أضاف أن "البرنامج الأميركي لتمويل التدريب والتجهيز لمواجهة داعش، الذي تشرف عليه عملية العزم الصلب أمر ضروري لنجاح مهمتنا والحفاظ على شراكاتنا وتعاوننا".