العراق.. اعتقال 6 متهمين مطلوبين بقضايا إرهابية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، القبض على 6 متهمين مطلوبين بقضايا إرهابية بينهم انتحاري في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على 6 أهداف مطلوبين وفق المادة 4/ 1 إرهاب، من بينهم 4 مطلوبين إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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كما أضافت أنه من خلال اعترافات المتهمين تبين أنهم قاتلوا ضمن صفوف تنظيم "داعش" وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي من مواد غذائية وغيرها.

إلى ذلك أوضحت أنه "بعد التعمق بالتحقيق تبين أن من بين المتهمين مطلوبين اثنين إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى وصلاح الدين ضمن قاعدة بيانات عصابات داعش الإرهابية أحدهما كان يعمل ضمن الإرهابيين الانتحاريين".

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم "أصولياً" وفق القانون.

أطل مجدداً

يذكر أن تنظيم "داعش" كان أطل مجدداً في العراق عبر عدد من العمليات الإرهابية، أبرزها تفجير بغداد الانتحاري المزدوج يوم 21 يناير الفائت، ما دفع الحكومة والقوى الأمنية للاستنفار.

وتوعد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بضرب أي محاولات إرهابية لترويع المدنيين، وأصدر أوامر لكافة الأجهزة بالاستنفار الأمني.