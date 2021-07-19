العراق.. حريق بقاعدة جوية في ذي قار

اندلع حريق في قاعدة الإمام علي الجوية بمحافظة ذي قار جنوب العراق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين.

وذكرت الوكالة أن "الحريق نشب فجر اليوم في سكن المراتب وبعض الجملونات الخاصة بالقاعدة"، مضيفة أن سيارات الدفاع المدني وصلت إلى القاعدة لإخماد الحريق.

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فيما، أوضح مصدر أمني أن 3 كرفانات (منام) لطلاب كلية القوة الجوية، اشتعلت فيها النيران، بالإضافة إلى موقع بالخزن داخل القاعدة.

وأضاف أن سيارات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق من دون خسائر بشرية، مشيراً إلى أن أسباب الحريق ما زالت مجهولة حتى الآن.