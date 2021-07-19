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مجزرة في العراق.. عشرات القتلى والجرحى بانفجار في سوق شعبي

انفجار الصدر

مجزرة في العراق.. عشرات القتلى والجرحى بانفجار في سوق شعبي

مراسل العربية: 20 قتيلاً و45 مصاباً بانفجار مدينة الصدر

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دبي - العربية.نت

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قتل 20 شخصا وأصيب 45 شخصا على الأقل بانفجار عبوة ناسفة في سوق في مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد، كما أفادت مصادر أمنية وطبية مراسل "العربية".

إلى هذا، قالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان، إن الانفجار "الإرهابي بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع" أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، وتم نقل جرحى الانفجار الذي لم تتبنه أية جهة بعد إلى مستشفى قريب.

من جهته، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق في تفجير مدينة الصدر، كما أمر بتوقيف آمر الشرطة في المدينة بعد التفجير.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن تنظيم داعش أعلن من قبل مسؤوليته عن هجمات مماثلة في المنطقة.

وهذه هي المرة الثالثة خلال هذا العام التي تنفجر فيها قنبلة بسوق في حي مكتظ بالسكان.

يشار إلى أنه في أبريل/نيسان الماضي، قتل أربعة أشخاص على الأقل جراء هجوم بسيارة مفخخة بمدينة الصدر، ونتج هذا الانفجار عن عبوة ناسفة كانت مثبتة في سيارة متوقفة بالسوق.

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