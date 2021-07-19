الكاظمي: إصلاحات ولي العهد السعودي ستنعكس إيجابا على المنطقة

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن علاقة العراق مع السعودية ممتازة جدا.

وقال في مقابلة خاصة مع "العربية" إن"ولي العهد السعودي صديق شخصي وأفرح لجهوده الإصلاحية"، مؤكدا أن إصلاحات الأمير محمد بن سلمان ستنعكس إيجابا على كل المنطقة.

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كما أوضح أن المفاوضات السعودية الإيرانية ستستمر.

إلى ذلك، شدد الكاظمي على أنه لن يسمح بأن تكون بلاده منطلقا لتهديد الجيران، وقال "حماية الحدود أولوية والثغرات قليلة جدا، ونجحنا في اعتقال عشرات الإرهابيين على الحدود مع سوريا".

وقال أنه يسعى لاستعادة الدور التاريخي في المنطقة وتقريب وجهات النظر، مضيفاً " يجب أن نؤمن بالمستقبل وتغيير الواقع بالانتخابات وأن ننسى السلاح".