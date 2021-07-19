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بعملية نوعية.. القبض على أحد أبرز قادة "داعش" في العراق

قوات الأمن العراقية (أرشيفية من فرانس برس)

بعملية نوعية.. القبض على أحد أبرز قادة "داعش" في العراق

الإرهابي اعترف بقيادته العديد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، الإطاحة بما يسمى بـ"والي بغداد" لدى تنظيم "داعش".

وقالت الخلية في بيان إن جهاز الأمن الوطني تمكن، بعملية نوعية استندت على معلومات استباقية، من الإطاحة بما يعرف بـ"والي بغداد" لدى "داعش" بعد مراقبة وملاحقة شملت 3 محافظات عراقية، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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التخطيط لهجمات في بغداد

كما أوضحت أن "الإرهابي الملقى القبض عليه هو أحد أبرز قادة داعش وشغل مناصب عدة أهمها ما يسمى أمير عام ولايات الشامية - الرقة - البادية - صلاح الدين - بغداد".

إلى ذلك أضافت أنه اعترف بقيادته العديد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية، وكان بنيته التخطيط لشن هجمات في العاصمة بغداد، لكن جهاز الأمن الوطني أفشل تلك المخططات قبل وقوعها.

الاستمرار في ملاحقة خلاياه النائمة

وجدد جهاز الأمن الوطني في البيان عهده إلى الشعب العراقي بالاستمرار في "ملاحقة وتعقب جرذان داعش وخلاياه النائمة بكل عزيمة وإصرار حتى الوصول إلى عراق آمن ومستقر".

يذكر أن تنظيم "داعش" كان أطل مجدداً في العراق عبر عدد من العمليات الإرهابية، أبرزها تفجير بغداد الانتحاري المزدوج يوم 21 يناير الفائت، ما دفع الحكومة والقوى الأمنية للاستنفار.

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