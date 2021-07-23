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العراق.. القبض على أبرز إرهابيي داعش في "ولاية الجنوب"

عناصر من قوات الأمن العراقية
عناصر من قوات الأمن العراقية

العراق.. القبض على أبرز إرهابيي داعش في "ولاية الجنوب"

الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على القيادي جنوبي بغداد

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، القبض على أبرز إرهابي لما تسمى ولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر بيان للخلية أن مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على أبرز إرهابيي "ولاية الجنوب" في جنوبي بغداد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

بعملية نوعية.. القبض على أحد أبرز قادة "داعش" في العراق العراق بعملية نوعية.. القبض على أحد أبرز قادة "داعش" في العراق

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في 19 يوليو الجاري، القبض على ما يسمى "والي بغداد" لدى تنظيم "داعش".

وقالت الخلية إن جهاز الأمن الوطني تمكن، بعملية نوعية استندت إلى معلومات استباقية، من الإطاحة به بعد مراقبة وملاحقة شملت 3 محافظات عراقية.

يذكر أن تنظيم "داعش" كان أطل مجدداً في العراق عبر عدد من العمليات الإرهابية، أبرزها تفجير بغداد الانتحاري المزدوج يوم 21 يناير الفائت، ما دفع الحكومة والقوى الأمنية للاستنفار.

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