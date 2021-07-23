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عصائب أهل الحق تهاجم وزير خارجية العراق: تصريحاتك مرفوضة

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

عصائب أهل الحق تهاجم وزير خارجية العراق: تصريحاتك مرفوضة

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دبي - العربية.نت

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هاجم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية، وزير الخارجية فؤاد حسين، واصفا تصريحاته حول حاجة القوات الأمنية لمساعدة من واشنطن بـ "المؤسفة والمرفوضة".

واعتبر قيس الخزعلي هذه التصريحات بمثابة "تبرير لبقاء القوات الأميركية"، حسب قوله.

وزير خارجية العراق: قواتنا مازالت بحاجة للتدريب والتسليح العراق وزير خارجية العراق: قواتنا مازالت بحاجة للتدريب والتسليح

وكان فؤاد حسين، قد أكد اليوم الجمعة، مع بدء جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة مع الولايات المتحدة، أن بلاده تثمن الجهود التي تبذلها الحكومة الأميركية لتأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية.

وأوضح أن القوات الأمنية العراقية لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده فخورة بالشراكة والعلاقة الوطيدة مع العراق، لافتاً إلى أنها تقوم على الاحترام المتبادل. وأضاف أن هذه الشراكة أوسع من مجرد مواجهة تنظيم داعش.

وحضت الخارجية الأميركية بغداد على مواصلة جهودها في الإصلاح وتلبية مطالب العراقيين

وكانت المحادثات الأميركية العراقية قد تواصلت اليوم، إذ تطرّقت إلى مهمّة الجنود الأميركيين المنتشرين على الأراضي العراقية.

ويُفترض أن يؤدّي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش.

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