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التحالف: مسيرة استهدفت مواقعنا في كردستان دون أضرار

عناصر من قوات التحالف الدولي في قاعدة K1 يوم 29 مارس
قوات من التحالف الدولي

التحالف: مسيرة استهدفت مواقعنا في كردستان دون أضرار

الهجوم لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية

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دبي - العربية.نت

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أعلن التحالف الدولي استهداف طائرة مسيرة "درون"، موقعاً تابعاً له في إقليم كردستان، فجر الجمعة، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا جراء هذا الاستهداف.

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وكشف المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، لوسائل إعلام كردية محلية، عن أن طائرة مسيرة استهدفت موقعاً تابعاً للتحالف الدولي في إقليم كردستان، في الساعة 1:30 فجراً.

كما أوضح أن الهجوم لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية، مشيراً إلى أن قوات التحالف متأهبة دائماً لأي طارئ.

تدريب القوات الأمنية العراقية

يشار إلى أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، كان شدد مع بدء جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة مع الولايات المتحدة، أن بلاده تثمن الجهود التي تبذلها الحكومة الأميركية لتأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية.

كما أوضح أن القوات الأمنية العراقية لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال حسين إن الحكومة انتهجت مساراً لدعم الأمن والاستقرار داخلياً وعلى مستوى المنطقة بالارتكان للحوار والأخذ بالفرص المشتركة لتحقيق ذلك.

جولة رابعة من المحادثات

يشار إلى أنه لا يزال هناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقية، بينهم 2500 أميركي، لكن إتمام عمليّة انسحابهم قد يستغرق سنوات.

وكانت جولة الحوار الثالثة بين العراق وأميركا اختتمت في أبريل الماضي، ووصفها الجانبان حينها بالناجحة جداً، فيما انطلقت أول جولة للحوار الاستراتيجي في يونيو 2020.

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فيما أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي، استئناف الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي مع العراق في الـ24 من الشهر الحالي.

ويرتبط العراق مع الولايات المتحدة باتفاقية تسمى الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2008، والتي تنظم طبيعة العلاقة بين البلدين على مستويات التعاون والدعم في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.

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