التحالف: ملتزمون بمساعدة العراق لهزيمة داعش

قال التحالف الدولي ضد داعش اليوم السبت إنه سيبقى ملتزما بتقديم المشورة والمساعدة وتمكين جهود القوات العراقية من أجل تحقيق هزيمة التنظيم، عندما يحتاج العراق لذلك.

وأضاف التحالف عبر تويتر أن الدعم الذي قدمه إلى القوات العراقية ساعد على "زيادة قدرتها للحفاظ على القوة القتالية، حيث تواصل القيام بعمليات مستقلة ناجحة".

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كان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، شدد أمس الجمعة، على ضرورة احترام سيادة بلاده وعدم زجه في صراعات إقليمية.

وأضاف مع بدء جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة مع الولايات المتحدة، أن بلاده تثمن الجهود التي تبذلها الحكومة الأميركية لتأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية.

كما أوضح أن القوات الأمنية العراقية لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وكان الكاظمي بحث مع موفد البيت الأبيض بريت ماكغورك، الأسبوع الماضي في بغداد، انسحاب القوات الأميركية من العراق.

إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت الخميس، إن الحكومة العراقيّة "راغبة في أن تُواصل الولايات المتحدة والتحالف تدريب جيشها ومساعدته، وتقديم الدعم اللوجستي وتبادل المعلومات".