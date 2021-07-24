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الكاظمي يعلن اعتقال منفذي تفجير مدينة الصدر

رأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً للمحافظين، فيما اتخذ عدة قرارات لمعالجة أوضاع الطاقة الكهربائية في البلد.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

الكاظمي يعلن اعتقال منفذي تفجير مدينة الصدر

رئيس وزراء العراق يؤكد أن حكومته تبحث عن العدالة وليس الانتقام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر الذي أودى بحياة 30 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن الجناة "سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرةً لكل معتدٍ باغٍ أثيم".

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وكان الكاظمي تعهد خلال لقاء مع عائلات ضحايا تفجير مدينة الصدر في وقت سابق اليوم، بملاحقة الجناة ومحاكمتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما شدد على أن الحكومة تبحث عن العدالة وليس الانتقام، وتعمل على الحفاظ على كرامة المواطن العراقي، على حد تعبيره.

وأوضح أن الوضع السياسي هو من أنتج الفوضى الحالية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على مواجهة كل ما يعيق عملها، لافتاً إلى أن الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة هي من أوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن.

تفجير انتحاري

كذلك، أكد أنه وجّه وزارة الصحة بتقديم كل سبل الدعم من أجل سرعة شفاء مصابي تفجير مدينة الصدر ومساعدة من يحتاج العلاج في الخارج.

الكاظمي خلال لقائه عائلات الضحايا (واع)
الكاظمي خلال لقائه عائلات الضحايا (واع)

يذكر أن 30 شخصاً قتلوا، وأصيب 60 آخرون، بانفجار انتحاري في سوق في مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد، في 19 يوليو/تموز الجاري.

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