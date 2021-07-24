الكاظمي يعلن اعتقال منفذي تفجير مدينة الصدر

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر الذي أودى بحياة 30 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن الجناة "سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرةً لكل معتدٍ باغٍ أثيم".

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وكان الكاظمي تعهد خلال لقاء مع عائلات ضحايا تفجير مدينة الصدر في وقت سابق اليوم، بملاحقة الجناة ومحاكمتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما شدد على أن الحكومة تبحث عن العدالة وليس الانتقام، وتعمل على الحفاظ على كرامة المواطن العراقي، على حد تعبيره.

دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كلّ الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفّذت الهجوم الغادر على "سوق الوحيلات"، وسيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرةً لكل معتدٍ باغٍ أثيم

الرحمة لشهداء العراق، والقصاص للمجرمين pic.twitter.com/fBFXiUOCaK — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) July 24, 2021

وأوضح أن الوضع السياسي هو من أنتج الفوضى الحالية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على مواجهة كل ما يعيق عملها، لافتاً إلى أن الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة هي من أوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن.

تفجير انتحاري

كذلك، أكد أنه وجّه وزارة الصحة بتقديم كل سبل الدعم من أجل سرعة شفاء مصابي تفجير مدينة الصدر ومساعدة من يحتاج العلاج في الخارج.

يذكر أن 30 شخصاً قتلوا، وأصيب 60 آخرون، بانفجار انتحاري في سوق في مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد، في 19 يوليو/تموز الجاري.