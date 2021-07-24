على شط العرب.. سد جديد مشترك بين إيران والعراق

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، السبت، عن أن فريقا فنيا سيزور إيران لدراسة إنشاء سد مشترك في شط العرب، المكون من التقاء نهري دجلة والفرات.

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وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الطاقات المتدفقة من نهر دجلة تبدو جيدة، حيث تصل الكميات المطلوبة إلى سد الموصل.

وأضاف أنه وبسبب ارتفاع درجات الحرارة وتجهيز الطاقة الكهربائية، هناك واردات تخدم الوزارة للحفاظ على الخزين المائي في سد الموصل من أجل مواجهة الاحتياجات، خاصة في الجنوب حيث ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق هذه السنة.

تفاهمات مع الحكومة الجديدة

فيما لم يكشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عن موعد الزيارة.

أما بشأن حسم ملف المياه مع الجانب الإيراني، فأوضح ذياب أن هناك وعودا بعد تشكيل الحكومة الإيرانية بأن تكون هناك زيارة مهمة جدا إلى إيران، بسبب الحاجة إلى تفاهمات ومحادثات فنية لكثير من النقاط المعلقة التي تستوجب دراستها بشكل فني تفصيلي لغرض الوصول إلى قاعدة مقبولة لاتخاذ قرارات مناسبة، وفق قوله.

عجز بالمليارات

يشار إلى أن ملف المياه في العراق يعد من الملفات الحيوية التي أثرت الفترة الأخيرة على مناطق كثيرة، حيث أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن 7 ملايين عراقي تضرروا من الجفاف والنزوح الاضطراري.

كما طالب بضرورة إجراء حوار صريح وبناء بين العراق وتركيا وإيران وسوريا يستند على مبدأ عدم الإضرار بأي طرف، وتحمل المسؤولية المشتركة، حسب تعبيره.

إلى ذلك، رصد متخصصون تراجعا لمنسوب المياه في نهري دجلة والفرات في العراق، بسبب بناء سدود في كل من تركيا وإيران، ما يهدد العراق بعجز في المياه قد يصل إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويا بحلول عام 2035.