.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العراق.. غارات تستهدف عتاداً تابعاً لميليشيا فرقة الإمام علي في النجف

ميليشيات العراق

العراق.. غارات تستهدف عتاداً تابعاً لميليشيا فرقة الإمام علي في النجف

قالت الفرقة في بيان: طيران مسير معادٍ استهدف أحد المعسكرات التابعة للفرقة في محافظة النجف الأشرف

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت فرقة الإمام علي، التابعة للحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، تعرضها لضربتين جويتين استهدفتا حاويات عتاد في النجف الأشرف.

وقالت الفرقة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "طيراناً مسيراً معادياً استهدف أحد المعسكرات التابع للفرقة في محافظة النجف الأشرف".

الكاظمي يعلن اعتقال منفذي تفجير مدينة الصدر العراق الكاظمي يعلن اعتقال منفذي تفجير مدينة الصدر

وأضاف البيان: "حيث قامت طائرة مسيرة بقصف أحد مخازن العتاد في معسكر الديوك مساء اليوم الاثنين قبل أن تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام بعد ساعتين تقريبا، حيث كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور".

وأشارت إلى أنها ستعلن باقي التفاصيل في وقت لاحق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كويكب بحجم كويكب بحجم "هرم خوفو" يمر قرب الأرض اليوم
تحذير.. نقص هذا الفيتامين ينذر بمشاكل صحية خطيرة! تحذير.. نقص هذا الفيتامين ينذر بمشاكل صحية خطيرة!
الأكثر قراءة
بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها
عصير لأطول فترة عمرية دون أمراض أو زهايمر عصير لأطول فترة عمرية دون أمراض أو زهايمر
صور مروعة.. الفنان أحمد بدير يكشف تفاصيل ما حصل في منزل نجلته صور مروعة.. الفنان أحمد بدير يكشف تفاصيل ما حصل في منزل نجلته
مسلح حوثي يقتل والدته بعد فشله في قتل والده بـ13 رصاصة مسلح حوثي يقتل والدته بعد فشله في قتل والده بـ13 رصاصة
ما أسباب زيادة جرائم المجتمع بمصر؟ خبراء يجيبون للعربية.نت ما أسباب زيادة جرائم المجتمع بمصر؟ خبراء يجيبون للعربية.نت
ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها
قبل أن تذهب
الغنوشي يفشل بدخول البرلمان ويفض اعتصامه بالسيارة
الغنوشي يفشل بدخول البرلمان ويفض اعتصامه بالسيارة
اكتشف المزيد