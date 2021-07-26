ميليشيات العراق
العراق.. غارات تستهدف عتاداً تابعاً لميليشيا فرقة الإمام علي في النجف
قالت الفرقة في بيان: طيران مسير معادٍ استهدف أحد المعسكرات التابعة للفرقة في محافظة النجف الأشرف
أعلنت فرقة الإمام علي، التابعة للحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، تعرضها لضربتين جويتين استهدفتا حاويات عتاد في النجف الأشرف.
وقالت الفرقة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "طيراناً مسيراً معادياً استهدف أحد المعسكرات التابع للفرقة في محافظة النجف الأشرف".
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وأضاف البيان: "حيث قامت طائرة مسيرة بقصف أحد مخازن العتاد في معسكر الديوك مساء اليوم الاثنين قبل أن تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام بعد ساعتين تقريبا، حيث كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور".
وأشارت إلى أنها ستعلن باقي التفاصيل في وقت لاحق.
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