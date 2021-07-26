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قبل لقائه بالكاظمي.. بايدن: نسعى لتعزيز الشراكة مع العراق

President Joe Biden delivers remarks at the White House, July 2, 2021. (Reuters)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية)
العراق والكاظمي

قبل لقائه بالكاظمي.. بايدن: نسعى لتعزيز الشراكة مع العراق

مصادر "العربية" تشير إلى اتفاق أميركي - عراقي على بقاء "القوة الجوية الأميركية" في العراق، إضافة لتقديم واشنطن التدريب والدعم للقوات العراقية

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دبي – العربية.نت

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أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن تطلعه لاستقبال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر قال بايدن: "سأستضيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في لقاء في المكتب البيضاوي. أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، والعمل على دفع التعاون الثنائي قدماً".

وترجّح مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" صدور بيان مشترك اليوم بعد لقاء الكاظمي ببايدن يشير إلى "إعادة صياغة العلاقة بين واشنطن وبغداد"، بحيث يتم إنهاء عمل القوات الأميركية القتالية في العراق ووضع جدول زمني لسحبها بحلول نهاية هذا العام، مع الإبقاء على وجود عسكري أميركي لتدريب القوات العراقية ضمن قوات التحالف الدولي ضد داعش.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أرشيفية)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أرشيفية)

وتشير مصادرنا إلى بقاء "القوة الجوية الأميركية" في العراق، إضافة لتقديم واشنطن التدريب والدعم للقوات العراقية، مشددةً على أن "سحب القوة القتالية الأميركية لا يشمل قوات التحالف الموجودة بالعراق".

ويتمحور اللقاء بين بايدن والكاظمي، وهو الأول من نوعه، بشكل أساسي حول وجود القوات الأميركية في العراق، وعلى نطاق أوسع حول قدرة بغداد على التصدي لخلايا تنظيم داعش المتبقية.

قوات أميركية في العراق (أرشيفية)
قوات أميركية في العراق (أرشيفية)
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تأتي زيارة الكاظمي إلى واشنطن في وقت تتعرّض القوات الأميركية في العراق لهجمات متكررة تشنّها ميليشيات موالية لطهران. وتقوم واشنطن بضربات رداً على تلك الهجمات.

ولا يزال حوالي 2500 عسكري أميركي متواجدين في العراق، وتُرسل الولايات المتحدة أيضاً بشكل متكرر إلى البلاد قوات خاصة لا تُعلن عن عديدها.

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