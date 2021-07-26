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قمة في واشنطن بين بايدن والكاظمي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جو بايدن
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جو بايدن
العراق والكاظمي

قمة في واشنطن بين بايدن والكاظمي

قبيل توجُّهه إلى واشنطن، أعلن رئيس الوزراء العراقي أن بلاده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية بما فيها الأميركية

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دبي - قناة العربية

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تُعقد اليوم الاثنين في واشنطن قمة تجمع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تتناول عدة موضوعات أبرزها مستقبل الوجود العسكري الأميركي بالعراق.

وقبل انطلاق القمة اليوم، يترقب العراقيون نتائج المباحثات بحذر شديد لما يمكن ان تتمخض عنه من نتائج تتعلق بمستقبل الوجود العسكري الأميركي في بلادهم.

ففي ثاني زيارة له الى واشنطن منذ ترأسه الحكومة العراقية، سيناقش الكاظمي مع الرئيس بايدن جملة من القضايا على رأسها سحب القوات القتالية الاميركية من العراق.

وفكرة الانسحاب الأميركي من العراق جدلية، فهناك من يتحفّظ عليها مثل الأكراد بينما تنقسم القوى الشيعية حولها.

وقبيل توجُّهه إلى واشنطن، أعلن الكاظمي، من خلال حوار خاص مع وكالة "أسوشييتد برس"، أن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية بما فيها الأميركية.

لكن الكاظمي أكد أن بلاده ستظل تطلب تدريباً وجمع معلومات استخباراتية عسكرية من الولايات المتحدة، من غير أن يحدّد موعداً نهائياً لرحيل قواتها، مضيفاً أن أيَّ جدول زمني للانسحاب سيعتمد على احتياجات القوات العراقية وعلى المفاوضات التي سيُجريها في واشنطن.

الكاظمي: العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أميركية العراق العراق والكاظمي الكاظمي: العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أميركية
نيويورك تايمز: قوات أميركا باقية بالعراق تحت مسميات أخرى العراق العراق والكاظمي نيويورك تايمز: قوات أميركا باقية بالعراق تحت مسميات أخرى

ووفق محللين، يبحث الكاظمي خلال زيارته إلى وشنطن للمشاركة في الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، يبحثُ عن مساعدة أميركية لتخفيف ضغط الميليشيات الموالية لإيران عليه، والتي تطالب بانسحاب القوات الأميركية بشكل نهائي.

وكان العراق والولايات المتحدة اتفقا في أبريل الماضي على انتقال القوات الأميركية إلى مهمّة التدريب والمشورة، لكنهما لم يتوصلا إلى جدول زمني لاستكمال هذا الانتقال.

وبغض النظر عن الصفة أو التسمية التي ستحملها القوات الأميركية التي ستبقى في العراق، أكثر ما ينتظره الكثيرون بالعراق هو التوضيحات عن الجدول الزمني لاستكمال انسحاب هذه القوات.

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