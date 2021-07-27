الكاظمي: العلاقة مع واشنطن ستتحول إلى مرحلة جديدة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن العلاقة بين بغداد وواشنطن ستتحول إلى مرحلة جديدة.

وقال الكاظمي خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المحلية الثلاثاء إن التنسيق بين واشنطن وبغداد لن يقتصر على الجانب الأمني. لكنه أكد أن القوات الأميركية ستعود إلى بلدها نهاية العام الحالي.

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كما تابع: "نحاول أن نصنع بيئة آمنة للاستثمار"، مشدداً على أن بلاده في أمس الحاجة للتنسيق مع الجميع.

إلى ذلك أضاف أن القوات الأمنية العراقية قادرة على حماية البلاد وشعبها، مؤكداً العمل على استعادة هيبة الدولة.