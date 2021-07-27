.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"يارب العدالة".. ناشطة عراقية تبكي فوق جثة ابنها القتيل

الأم الثكلى تودع جثمان ابنها

"يارب العدالة".. ناشطة عراقية تبكي فوق جثة ابنها القتيل

الشاب تلقى رصاصتين في رأسه وواحدة في صدره

متابع الغاء المتابعة

العراق - نصير العجيلي

نشر في: آخر تحديث:

"يارب العدالة.. يارب العدالة"، بهذه الكلمات ودعت الناشطة المدنية فاطمة البهادلي جثمان ابنها علي كريم إلى مثواه الأخير، بعد ساعات من العثور عليه مقتولا في قضاء الزبير.

العراق.. اغتيال ناشط حقوقي شاب في البصرة العراق ميليشيات العراق العراق.. اغتيال ناشط حقوقي شاب في البصرة

وظهرت البهادلي التي حصلت العام الماضي على جائزة منظمة (Front Line Defenders) الإيرلندية بمناسبة اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، تنعى ابنها أمام أحد مستشفيات محافظة البصرة جنوب العراق.

كما توجه عدد من ناشطي البصرة إلى منزل السيدة الثكلى فاطمة لمساندتها في هذا الحادث الأليم، فنقلوا عنها رسالة طلبت منهم إيصالها إلى العراقيين والعالم.

وبحسب ناشط كان متواجداً في المكان ورفض ذكر اسمه خوفا من التهديدات والاغتيال، فإن البهادلي كشفت أنها تلقت تهديداً قبل شهر من الجريمة طالبها بمغادرة البصرة، إلا أنها رفضت فكان رد المهددين أن قتلوا ابنها.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، فإن الشاب تلقى رصاصتين في رأسه، وواحدة في صدره، وتم تجريده من جميع مقتنياته من ضمنها هاتفه المحمول.

قبل 24 ساعة من الجريمة

و"علي كريم" الشاب القتيل، من مواليد العام 1995، كان اختفى لمدة 24 ساعة قبل العثور عليه مقتولا، بعد أن أبلغ ذويه أنه ذاهب إلى أحد مسابح البصرة.

وقد أغلق هاتف المجني عليه عند الساعة التاسعة والنصف مساء، إلى أن وجد على قارعة إحدى الطرقات وعليه آثار طلقات نارية.

من جانبه، أوضح حسن السكيني وهو ابن خالة الشاب المقتول، لـ"العربية.نت"، أن الاغتيالات أضحت أفعالاً طبيعية للأحزاب النافذة في العراق عموما والبصرة خصوصا، مؤكداً أن تلك الأطراف لا تريد أصواتاً تعلو على أصواتها.

كما أوضح أن الشاب القتيل لم يكن ناشطا في أي مجال، وقد دفع ثمن عمل والدته الناشطة في حقوق الإنسان، وكان دمه رسالة لها.

إلى ذلك، أكد أن خالته والدة القتيل، تمر بحالة نفسية صعبة جداً، مؤكداً أنها تلقت تهديدات قبل فترة، وحاولت الإبلاغ عما حصل معها، وبعد المتابعة علمت أن الاتصال جاء من منطقة قرب شط العرب، وبعدها اختفى الإرسال.

وفاطمة البهادلي مدافعة عراقية عن حقوق الإنسان من مدينة البصرة في جنوب العراق، وهي رئيسة مؤسسة جمعية الفردوس، وهي منظمة تركز على حماية النساء والفتيات المتضررات من الحرب وتعزيز دورهن في بناء السلام، وقد نالت جوائز عديدة في مجال حقوق الإنسان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
الأكثر قراءة
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية
بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط "فتاة الهوهوز" وصديقها
صحوة متأخرة.. صانع سجائر صحوة متأخرة.. صانع سجائر "مارلبورو" يدعو لحظر التدخين !
شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة
السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات
قبل أن تذهب
العربية في جولة أعلى سد الرصيرص.. السودان يفتح البوابات استعدادا
العربية في جولة أعلى سد الرصيرص.. السودان يفتح البوابات استعدادا
اكتشف المزيد