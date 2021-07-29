العراق.. سقوط مروحية خلال "مهمة قتالية" ومقتل 5 عسكريين

قُتل 5 عسكريين عراقيين، بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد والآخر رائد، فجر الخميس، إثر سقوط مروحيتهم في منطقة محيط آمرلي جنوب مدينة كركوك، خلال "تأديتها مهمة قتالية"، وفق ما ورد في بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية نعت فيه العسكريين.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث، لكن منطقة جنوب كركوك (شمال العراق) تشهد بانتظام عمليات للجيش العراقي والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي لا يزال يملك خلايا نائمة في المنطقة.

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وذكرت الخلية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن قيادة العمليات المشتركة تنعى الأبطال الخمسة (العقيد طيار أسامة طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حاتم فرحان، نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح).

وأضافت أن العسكريين هم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي 17 والذين قضوا أثناء سقوطها قرب محيط ناحية امرلي فجر هذا اليوم بالساعة ٢:٤٥ خلال تأديتها مهمة قتالية.

وسيجري تشييع العسكريين الخمسة في قاعدة كركوك الجوية، وفق المصدر.

وكان الجيش العراقي أطلق قبل يومين عملية "أمنية بإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك، وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير هذه المناطق"، وفق خلية الإعلام الأمني.

وسيطر تنظيم داعش في 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا. وأعلن العراق انتصاره رسمياً على التنظيم في العام 2017، إلا أنه لا يزال يحتفظ بخلايا في المناطق الجبلية لا سيما في كركوك وصلاح الدين. وتبنّى التنظيم كذلك تفجيراً انتحارياً في بغداد في 19 يوليو، قتل فيه 30 شخصاً.