وزير خارجية العراق: جميع الأحزاب أيدت نتائج الحوار مع أميركا

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مقابلة خاصة مع "العربية"، أن مفوضية الانتخابات لم تسجل انسحاب أي كتل حزبية من الانتخابات المقبلة الزمع إجراؤها في أكتوبر.

وأشار حسين إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "كان له موقف من الانتخابات" وقد أوضحه.

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كما اعتبر أن الأوضاع الأمنية في العراق "غير مقلقة"، ويمكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد تحت إشراف مراقبين دوليين.

وشدد على أن الوضع الأمني "لا يمكن أن يكون سبباً في تأجيل الانتخابات"، مضيفاً أن وجود المراقبين الدوليين في الانتخابات سيكون دليلاً على نزاهتها.

وبالنسبة للسياسة الخارجية للعراق، قال حسين إن "أغلب الأحزاب العراقية رحبت بنتائج الحوار العراقي الأميركي".

كما حذّر بعض الفصائل المسلحة من تهديد الحكومة العراقية، قائلاً إن "هناك فصائل ليس لها الحق في تهديد الحكومة العراقية".

وشدد على أن الحكومة العراقية "ستحاسب كل من يفكر في مهاجمة المقرات الدبلوماسية والحكومية"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعهد للولايات المتحدة بحماية البعثات الدبلوماسية والمقرات الحكومية.