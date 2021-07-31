العراق.. هجوم قاتل على مجلس عزاء وصاروخ يضرب بيجي

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، الجمعة، أن هجوما "إرهابيا" استهدف مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل 8 وإصابة 19 آخرين، بينهم عناصر أمنية.

وكان تلفزيون "السومرية" العراقي نقل في وقت سابق، الجمعة، عن مصدر أمني القول إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية هاجموا عجلة تابعة لفوج الطوارئ المكلف بحماية مجلس عزاء بمنطقة البو جيلي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين".

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واستهدف الهجوم الإرهابي مجلس عزاء في ناحية يثرب جنوب صلاح الدين، وتم استنفار كامل للقوات الامنية بكل صنوفها من أجل تمشيط المنطقة والبحث عن المنفذين، بحسب تصريح مدير شرطة الناحية العميد جاسم محمد حسين لوكالة الانباء العراقية.

من جانبه، ذكر مدير مستشفى بلد العام، حسين البلداوي، أن "حصيلة التفجير الارهابي في يثرب: 8 قتلى و19 جريحا".

وفي تطور ميداني آخر، أفادت قناة "السومرية" العراقية، الجمعة، أن صاروخا سقط داخل شركة مصافي الشمال في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت القناة عن مصدر أن "مقذوفا سقط داخل شركة مصافي الشمال في بيجي، وتم رفعه من قبل خبير المتفجرات".

وأضاف المصدر أن "المقذوف عبارة عن صاروخ محلي الصنع، ولم يتسبب في خسائر مادية وبشرية".