.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العراق.. هجوم قاتل على مجلس عزاء وصاروخ يضرب بيجي

تفجير سابق - العراق 3
تفجير سابق في العراق
ميليشيات العراق

العراق.. هجوم قاتل على مجلس عزاء وصاروخ يضرب بيجي

صاروخ بيجي في محافظة صلاح الدين لم يوقع خسائر بشرية أو مادية

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، الجمعة، أن هجوما "إرهابيا" استهدف مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل 8 وإصابة 19 آخرين، بينهم عناصر أمنية.

وكان تلفزيون "السومرية" العراقي نقل في وقت سابق، الجمعة، عن مصدر أمني القول إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية هاجموا عجلة تابعة لفوج الطوارئ المكلف بحماية مجلس عزاء بمنطقة البو جيلي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين".

واستهدف الهجوم الإرهابي مجلس عزاء في ناحية يثرب جنوب صلاح الدين، وتم استنفار كامل للقوات الامنية بكل صنوفها من أجل تمشيط المنطقة والبحث عن المنفذين، بحسب تصريح مدير شرطة الناحية العميد جاسم محمد حسين لوكالة الانباء العراقية.

من جانبه، ذكر مدير مستشفى بلد العام، حسين البلداوي، أن "حصيلة التفجير الارهابي في يثرب: 8 قتلى و19 جريحا".

فيصل بن فرحان يؤكد لسعيّد حرص السعودية على استقرار تونس السعودية تونس فيصل بن فرحان يؤكد لسعيّد حرص السعودية على استقرار تونس

وفي تطور ميداني آخر، أفادت قناة "السومرية" العراقية، الجمعة، أن صاروخا سقط داخل شركة مصافي الشمال في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت القناة عن مصدر أن "مقذوفا سقط داخل شركة مصافي الشمال في بيجي، وتم رفعه من قبل خبير المتفجرات".

وأضاف المصدر أن "المقذوف عبارة عن صاروخ محلي الصنع، ولم يتسبب في خسائر مادية وبشرية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز! لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز!
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
الأكثر قراءة
جديد جديد "فتاة الهوهوز" بمصر.. 3 مقاطع جديدة ومدّ الحبس 15 يوما
مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم
مخطط تفجيري يفشل في باريس بسرقة أغلى قلادة لملكة مصرية مخطط تفجيري يفشل في باريس بسرقة أغلى قلادة لملكة مصرية
ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني  ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني 
شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
قبل أن تذهب
واشنطن بوست: "دلتا" قد تشكل فيروسًا جديدًا بسبب شراستها وسرعة انتقالها
واشنطن بوست: "دلتا" قد تشكل فيروسًا جديدًا بسبب شراستها وسرعة انتقالها
اكتشف المزيد