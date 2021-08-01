الأمن العراقي يعتقل 4 أشخاص تسللوا من سوريا

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، القبض على 4 أشخاص، تسللوا من سوريا إلى داخل العراق.

وذكر بيان للخلية أن القوات الأمنية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة وردت من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15.

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كما أفاد البيان أن الكاميرات الحرارية كشفت وجود تحرك لعدة أشخاص يحاولون اجتياز الساتر الحدودي مع سوريا بالقرب من قرية الشعلان التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى.

وأضاف أن القوات الأمنية وبإسناد قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71، قاموا بنصب كمين محكم للأشخاص حال اجتيازهم الحدود، مشيرة إلى أنهم من الجنسية السورية.

ولم يوضح البيان أي تفاصيل أخرى بشأن أهداف لمتسللين أو إذا كانوا ينتمون إلى أي فصيل أو جهة ما.

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت في مارس الماضي، إحباط محاولة تسلل لتنظيم داعش من الأراضي السورية.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قد توعد بضرب أي محاولات إرهابية لترويع المدنيين، وأصدر أوامر لكافة الأجهزة بالاستنفار الأمني.