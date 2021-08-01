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العراق.. عملية عسكرية قرب كركوك لمطاردة فلول داعش

قوات من الجيش العراقي

العراق.. عملية عسكرية قرب كركوك لمطاردة فلول داعش

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دبي - العربية.نت

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أعلن الجيش العراقي، اليوم الأحد، إطلاق عملية عسكرية قرب كركوك لمطاردة فلول تنظيم داعش.

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إلى هذا، ذكرت خلية الإعلام الحربي "أنه بإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي انطلقت عملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك (مثلث الزركة) والمناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم في كركوك".

وكان جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية أعلن أمس السبت، اعتقال 7 من عناصر الخلايا النائمة بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك، 250 كم شمالي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن جهاز الاستخبارات في الشرطة الاتحادية بوزارة الداخلية تمكن من اعتقال 7 من عناصر الخلايا النائمة في تنظيم داعش في عملية استباقية وفق قانون الإرهاب بمحافظة كركوك.

وأوضح البيان أن المعتقلين اعترفوا، خلال سير التحقيق، بأنهم بايعوا عصابات داعش وكانوا يوفرون الدعم اللوجيستي لعناصر داعش الإرهابية.

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