السفير الأميركي: إجراء الانتخابات العراقية في موعدها

شدد السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، على أهمية إجراء الانتخابات العراقية في موعدها، مشيراً إلى مساهمة بلاده بدعم مالي لبعثة يونامي لمراقبة الانتخابات استجابة لطلب الحكومة العراقية وذلك من أجل معايير عالية.

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وأكد السفير الأميركي، اليوم الاثنين، أهمية استقرار العراق، مشيراً إلى تغيير مهمة القوات الأميركية نهاية العام الحالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما، قال إن الحوار الاستراتيجي بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جو بايدن يمهد لشراكة طويلة بين بلاده والعراق، مبيناً أن العلاقة بين البلدين مبنية على مصالح مشتركة.

استقرار العراق من استقرار المنطقة

وأضاف، أن استقرار العراق يسهم في استقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الفساد والتدخلات الخارجية والداخلية سيؤدي إلى ضعف الدولة العراقية.

كذلك، أوضح، أن الاجتماع بين الطرفين يسهم ببناء دولة عراقية مستقرة، لافتا إلى أن لقاءات الحوار الاستراتيجي قد أثمرت.

ولفت، إلى أن القوات الأميركية تقود التحالف الدولي بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة الإرهاب، مبينا أن الحوار الاستراتيجي تضمن مناقشات مستمرة بهذا الشأن وتم تحويله إلى لجنة عمل من أجل تحديد الحاجة للقوات الأميركية وماذا ينبغي أن تقدمه للعراق.

تشويه الانتخابات

يذكر أن السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر أكد قبل أيام وجود فصائل تريد تشويه الانتخابات العراقية المقرر عقدها في أكتوبر الماضي، وتغيير نتائجها.

وأشار تولر في مقابلة مع وسائل إعلام كردية الأربعاء الماضي (28 يوليو 2021) إلى عدم وجود أي قاعدة عسكرية أميركية في العراق، مضيفاً أن القوات في عين الأسد وأربيل متواجدة داخل قواعد للعراقيين.

كما شدد على أن دور القوات الأميركية في المرحلة المقبلة سيقتصر على مساعدة القوات العراقية.