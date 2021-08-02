الكاظمي يعلن بدء العمل بخطة الإصلاح الاقتصادي

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء.

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وقال الكاظمي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للإصلاح، إنه منذ أن أطلقت الحكومة الورقة البيضاء الإصلاحية لمعالجة الفساد المتفشي في البلاد، وهي تعمل على تطبيقها عبر جو مناسب.

كما أوضح أن اجتماع اليوم جاء للإعلان عن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن تلك الورقة.

حل لأزمة مزمنة بسبب الفساد

وتابع أن الحكومة تطمح إلى إعادة اقتصاد البلاد لقوته بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري، مشيراً إلى أنه من شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد.

كذلك لفت إلى أن خطة الإصلاح ستقدم حلا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل.

إلى ذلك شدد على أن الحكومة تريد أن تثبت للعراقيين جدية الإصلاحات، لذلك لم تكن خطة إدارة الاقتصاد قصيرة الأمد، ولا آنية الحل، بل تستهدف إصلاحاً متكاملاً لحين إتمامها خلال 5 سنوات.

الضرر كبير جداً

وبين أن الضرر في الاقتصاد العراقي كبير جداً، ولهذا السبب من المستحيل تطبيق الخطة الإصلاحية في وقت قصير، مؤكداً أن الغاية هي النهوض بالدولة العراقية وليس الحكومة الحالية.

كما اعتبر أن الحكومات تذهب والدولة باقية، ولهذا تريد بكل إصرار أن تعيد للعراق هيبته الاقتصادية.

إلى ذلك جدد الكاظمي وعده بالعمل الجدي لتطبيق الإصلاحات كي يخرج العراق بأقل الخسائر، وفق قوله.