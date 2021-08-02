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ملك الأردن: نقف مع العراق وندعم وحدته واستقراره

لقاء ملك الأردن مع رئيس البرلمان العراقي في عمّان (بترا)
لقاء ملك الأردن مع رئيس البرلمان العراقي في عمّان (بترا)

ملك الأردن: نقف مع العراق وندعم وحدته واستقراره

الحلبوسي بحث مع نظيره الأردني دعم مخرجات القمة الثلاثية

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دبي – العربية.نت

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقوف بلاده إلى جانب العراق في الحفاظ على وحدته وتعزيز أمنه واستقراره.

جاءت تصريحات ملك الأردن خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في عمّان اليوم الاثنين، حيث استعرض الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

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وتناول اللقاء مخرجات قمة بغداد الثلاثية التي عقدت مؤخراً، وسبل ترجمتها على أرض الواقع، بالإضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية، خاصة جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

تعاون في مجالات عدة

من جانبه، أكد الحلبوسي خلال لقائه نظيره الأردني عبد المنعم العودات، أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية، والتعاون الثنائي لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

الحلبوسي ونظيره الأردني (واع)
الحلبوسي ونظيره الأردني (واع)

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلبوسي، أن الجانبين بحثا استمرار التعاون في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد، ودعم الاستثمار والمستثمرين في كلا البلدين، بالإضافة إلى التعاون في المجال الصحي لتجاوز أزمة جائحة كورونا.

كما أكدت المحادثات أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية، والتعاون الثنائي لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، والتنسيق المشترك وتوحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية في المحافل الدولية كافة، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

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