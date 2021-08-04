.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أكبر عملية.. طائرة الكاظمي تعود من واشنطن محملة بآلاف قطع الآثار المنهوبة

صناديق القطع الأثرية المسترجعة

أكبر عملية.. طائرة الكاظمي تعود من واشنطن محملة بآلاف قطع الآثار المنهوبة

تضمنت حمولتها 17 ألف قطعة أثرية أعادها متحف بارز وجامعة آيفي ليج

متابع الغاء المتابعة

بندر الدوشي - واشنطن 

نشر في: آخر تحديث:

هبطت طائرة رئيس الوزراء العراقي في بغداد الأسبوع الماضي بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة، تضمنت حمولتها 17 ألف قطعة أثرية أعادها متحف بارز وجامعة آيفي ليج في أكبر عملية إعادة للآثار العراقية المنهوبة على الإطلاق، طبقا لما أوردته "نيويورك تايمز" الأميركية.

ويوم الثلاثاء، تم تكديس الصناديق المصنوعة من الخشب التي تحتوي على آلاف القطع والمنحوتات الفخارية (وهي قطع من بلاد ما بين النهرين، مهد الحضارات الأولى في العالم) بجانب طاولة تعرض بعض القطع الأثرية، حيث تولت وزارة الثقافة العراقية مهمة حفظ الكنوز الثقافية.

وبحسب الصحيفة، تعتبر إعادة العديد من القطع الأثرية إلى أوطانها فصلًا رائعًا في قصة بلد مزقته عقود من الصراع والحرب، كما أنه انتصار للجهود العالمية التي تبذلها الدول للضغط على المؤسسات الغربية لإعادة القطع الأثرية ذات الأهمية الثقافية.

وقال حسن نديم، وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي في مقابلة عبر الهاتف: "لا يتعلق الأمر فقط بعودة آلاف المنحوتات اللوحية إلى العراق مرة أخرى، إنه يتعلق بالشعب العراقي". فهو لا يعيد فقط القطع الأثرية، بل يعيد ثقة الشعب العراقي من خلال تعزيز ودعم الهوية العراقية في هذه الأوقات الصعبة".

وكانت المؤسسة التي احتفظت بحوالي 12000 قطعة هي متحف الكتاب المقدس وهو متحف بواشنطن عمره أربع سنوات أسسته وتموله العائلة الإنجيلية المسيحية التي تمتلك سلسلة متاجر Hobby Lobby للحرف اليدوية.

وقبل أربع سنوات، فرضت وزارة العدل الأميركية غرامة قدرها 3 ملايين دولار على Hobby Lobby لفشلها في ممارسة العناية الواجبة في استحواذها على أكثر من 5000 قطعة أثرية؛ وكان بعض هذه القطع الأثرية من بين القطع التي أعيدت الأسبوع الماضي إلى العراق.

شركة أميركية تقدم حافزاً سخياً بشرط التطعيم ضد كورونا شركات لقاح كورونا شركة أميركية تقدم حافزاً سخياً بشرط التطعيم ضد كورونا

ووافقت Hobby Lobby كجزء من الدعوى القضائية الحكومية على تشديد إجراءات الاستحواذ، وعثر المتحف على آلاف القطع الأثرية المشبوهة بعد أن بدأت لاحقًا مراجعة طوعية لمجموعتها.

أيضا أكثر من 5000 قطعة من القطع الأخرى التي تم إرجاعها الأسبوع الماضي احتفظت بها جامعة كورنيل.

وتم التبرع بهذه المجموعة من مدينة جارسانا السومرية غير المعروفة سابقًا للجامعة من قبل جامع قطع أميركي.

ويعتبر عدم معرفة الجامعة جزئياً بالمدينة لأن المدينة غير معروفة ويشتبه علماء الآثار على نطاق واسع في أنها جاءت من موقع أثري منهوب في جنوب العراق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد الفرق بين رئتي مصابيّن بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا شاهد الفرق بين رئتي مصابيّن بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا
عام على انفجار مرفأ بيروت.. أهالي ضحايا: عام على انفجار مرفأ بيروت.. أهالي ضحايا: "الله لا يسامحهم"
الأكثر قراءة
يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر
هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي
ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة
انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس
"بكير يا بنتي".. طفلة الـ7 سنوات تفجع لبنان برصاص طائش
راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء
قبل أن تذهب
تركيا تجفف الفرات لتولد الكهرباء وتترك شعوب العراق وسوريا عطشى
تركيا تجفف الفرات لتولد الكهرباء وتترك شعوب العراق وسوريا عطشى
اكتشف المزيد