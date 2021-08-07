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الكاظمي يقترح تشكيل لجنة للحوار مع الكتل المقاطعة للانتخابات

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

الكاظمي يقترح تشكيل لجنة للحوار مع الكتل المقاطعة للانتخابات

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دبي - العربية.نت

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بعدما أعلنت الحكومة العراقية، السبت، تأكيد الرئاسات الثلاث وقادة الكتل على موعد الانتخابات في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقوى سياسية، الكتل المقاطعة للانتخابات إلى العدول عن قرارها.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق، إن الكاظمي اقترح تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع في القصر الحكومي، اليوم، برئاسة الكاظمي وحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق.

توفير الأجواء الملائمة

هذا وعرضت المفوضية شرحاً مفصلاً، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وأكد مصطفى الكاظمي، تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية.

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