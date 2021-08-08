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العراق: هجوم يوقف خطا لنقل الطاقة في نينوى

من العمل التخريبي
من العمل التخريبي
ميليشيات العراق

العراق: هجوم يوقف خطا لنقل الطاقة في نينوى

تفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم (23) نوع (XYB) ؛ ما أدى إلى سقوطه وحدوث تقطع في الأسلاك

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت _ وكالات

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أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية بالعراق، اليوم الأحد، عن توقف خط لنقل الطاقة في نينوى نتيجة تعرضه لعمل تخريبي وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وذكر بيان للشركة العامة أن "خط شرق الموصل- سد الموصل جهد 400 ك.ف توقف نتيجة تعرضه إلى عمل تخريبي، من خلال تفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم (23) نوع (XYB) ؛ ما أدى إلى سقوطه وحدوث تقطع في الأسلاك في منطقة السلامية قرب قرية الكصر محافظة نينوى"، مبيناً أن "ذلك تسبب بضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم محافظة نينوى".

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وأضاف، أن "الملاكات الهندسية والفنية في فرق صيانة الخطوط شبكة نينوى وبالتعاون مع الجيش العراقي وشرطة الكهرباء والجهد الهندسي شرعت إلى مكان العارض وباشرت بالعمل على إعادة تشييد البرج الساقط وتصليح الأضرار وإعادة تسليك الخط وإعادته للخدمة بأسرع وقت".

يذكر أن منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية تعرضت إلى عدد كبير من الأعمال التخريبية والاستهدافات المباشرة لأبراج نقل الطاقة خلال الأيام القريبة الماضية، ما أدّى إلى توقف عدة خطوط ناقلة وسقوط (16) برجاً ناقلاً للطاقة في محافظتي نينوى وكركوك.

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