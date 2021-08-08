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وزير المياه العراقي: قطع إيران لنهرين أثر على نوعية المياه بشط العرب

تعبيرية

وزير المياه العراقي: قطع إيران لنهرين أثر على نوعية المياه بشط العرب

شدد على ضرورة التحرك باتجاه المجتمع الدولي لاستحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت _ وكالات

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أكد وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأحد، أن قطع إيران لنهرين أثر على نوعية المياه في شط العرب، فيما شدد على ضرورة التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي لاستحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وقالت وزارة الموارد المائية في بيان إن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني التقى بمكتبه وكيل وزير الخارجية نزار الخير الله، بحضور المستشار الفني للوزارة ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء استعراض موضوع التفاوض مع دول الجوار والمنبع حول ضمان حصة العراق المائية وضرورة تفعيل توقيع البروتوكول مع الجانب التركي بعد أن تم تحقيق نقاط إيجابية خلال جولات التفاوض".

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وأكد الحمداني "ضرورة عقد لقاءات مع إيران لغرض تحديد الإطلاقات المائية وتقاسم الضرر الناتج عن الشح المائي الذي يمر به عموم المنطقة"، مشيرا إلى أن "قطع إيران نهري الكارون وسيروان تسبب بشح مائي في محافظة ديالى فضلا عن تأثيره على نوعية المياه في شط العرب".

وشدد "على ضرورة التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي لاستحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع".

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