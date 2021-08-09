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الرئيس العراقي ينفي إبلاغ الكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات في موعدها

الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)

الرئيس العراقي ينفي إبلاغ الكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات في موعدها

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العربية.نت - وكالات

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نفت رئاسة الجمهورية العراقية اليوم الاثنين رفض الرئيس برهم صالح إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في موعدها المقرر في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية قوله في بيان إنه "ينفي بشدة، خبرا تداولته إحدى وسائل الإعلام المحلية العراقية بأن رئيس الجمهورية برهم صالح أبلغ الكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها ". وأضاف المصدر أن "الخبر غير صحيح بالمطلق"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية كان وما زال من أشد الحريصين على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في أكتوبر ويؤكد على ذلك في لقاءاته مع القوى والكتل والأحزاب السياسية العراقية، وذلك موثق عبر العديد من البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية".

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ودعا المصدر وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، محذراً من أن "تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة، ولغايات مريبة".

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