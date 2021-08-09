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قصف تركي على كردستان.. وأنقرة تعلن مقتل 13 من "الكردستاني"

Members of the Kurdistan Workers' Party (PKK) inspect a crater reportedly caused by an air strikes by Turkish warplanes on July 29, 2015 in the Qandil mountain, the PKK headquarters in northern Iraq. The leadership of Iraqi Kurdistan on July 25, 2015 condemned Turkish air strikes against positions of PKK Kurdish rebels in its autonomous region in the north of Iraq. AFP PHOTO / SAFIN HAMED
عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق (أرشيفية)
التدخل التركي

قصف تركي على كردستان.. وأنقرة تعلن مقتل 13 من "الكردستاني"

القصف أدى إلى نزوح جماعي من القرى الحدودية وتدمير محطة المياه التي تغذي المنطقة

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دبي – العربية.نت

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استهدف قصف مدفعي تركي مساء أمس الأحد، عددا من القرى العراقية الحدودية مع تركيا.

وقال التلفزيون العراقي اليوم إن عدداً من قرى زاخو في إقليم كردستان تم استهدافها من قبل تركيا "بحجة ملاحقة أعضاء حزب العمال الكردستاني".

آلية عسكرية تركية على الحدود مع العراق (أرشيفية)
آلية عسكرية تركية على الحدود مع العراق (أرشيفية)

وأشار إلى أن القصف أدى إلى نزوح جماعي من القرى وتدمير محطة المياه التي تغذي المنطقة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم "تحييد" 13 من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

آثار قصف تركي سابق على شمال العراق (أرشيفية)
آثار قصف تركي سابق على شمال العراق (أرشيفية)
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وأفادت الوزارة في بيان أنه تم "تحييد" هؤلاء المقاتلين في منطقة عملية "مخلب النمر".

وأكد البيان مواصلة القوات المسلحة التركية "توجيه ضرباتها" لعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا "إرهابياً" والذي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له.

وقد شنت تركيا مراراً غارات على الحزب في الأراضي العراقي ما أثار غضب بغداد.

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