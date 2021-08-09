قصف تركي على كردستان.. وأنقرة تعلن مقتل 13 من "الكردستاني"

استهدف قصف مدفعي تركي مساء أمس الأحد، عددا من القرى العراقية الحدودية مع تركيا.

وقال التلفزيون العراقي اليوم إن عدداً من قرى زاخو في إقليم كردستان تم استهدافها من قبل تركيا "بحجة ملاحقة أعضاء حزب العمال الكردستاني".

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وأشار إلى أن القصف أدى إلى نزوح جماعي من القرى وتدمير محطة المياه التي تغذي المنطقة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم "تحييد" 13 من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وأفادت الوزارة في بيان أنه تم "تحييد" هؤلاء المقاتلين في منطقة عملية "مخلب النمر".

وأكد البيان مواصلة القوات المسلحة التركية "توجيه ضرباتها" لعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا "إرهابياً" والذي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له.

وقد شنت تركيا مراراً غارات على الحزب في الأراضي العراقي ما أثار غضب بغداد.