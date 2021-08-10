العراق.. اعتقال متورطين باستهداف أبراج الطاقة

كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الثلاثاء، عن إعداد خطط بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لحماية أبراج الطاقة، فيما أعلنت عن الإطاحة بعدد من المتورطين في استهدافها.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية، إن قيادة العمليات المشتركة لديها خطط أعدتها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لحماية أبراج الطاقة، لافتاً إلى أنها أدخلت جهداً فنياً جديداً في عملية حماية أبراج الطاقة الكهربائية والحفاظ عليها".

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كما أضاف الخفاجي أن قيادة العمليات المشتركة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين وإيقاف الكثير من الاستهدافات لأبراج الطاقة من خلال عمليات نوعية.

العمل مستمر

إلى ذلك بيّن أنه تم استخدام كمائن ونشر قوات لحماية الأبراج، فضلاً عن الاستطلاع الجوي سواء بطائرات القوة الجوية وطيران الجيش أو بالمفارز أو حتى بطائرات الاستطلاع من دون طيار.

وأكد أن العمل مستمر لمطاردة وملاحقة كل المتورطين بهذه الاستهدافات، مشيراً الى أن القوات الأمنية تمكنت في الفترة الأخيرة من إلقاء القبض على البعض منهم وزودت قيادة العمليات المشتركة بالمعلومات المهمة.

أكثر من 18 عملية

يذكر أن خلية الإعلام الأمني كانت أعلنت الاثنين إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في ناحية أمرلي. وقالت في بيان إن القوات الأمنية تمكنت، من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية، من إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في منطقة المفتول التابعة إلى ناحية أمرلي ضمن قضاء طوزخورماتو.

والأحد قالت قيادة العمليات المشتركة إنها أحبطت أكثر من 18 عملية لاستهداف أبراج الطاقة خلال أسبوعين، فيما أشارت وزارة الكهرباء إلى أن بعض الهجمات على أبراج الطاقة ممنهجة وأخرى عشوائية.