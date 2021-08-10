.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العراق.. اغتيال رئيس بلدية كربلاء بالرصاص في الشارع

  • الخط
عبير الخفاجي مدير بلدية كربلاء

العراق.. اغتيال رئيس بلدية كربلاء بالرصاص في الشارع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أقدم مسلحون في حي الزهراء السكني، في كربلاء بالعراق، اليوم الثلاثاء، على اغتيال مدير بلديـة كربلاء عبير سليم الخفاجي بإطلاق النار عليه خلال حملة بلدية لإزالة التجاوزات.

إثيوبيا تلغي وقف النار في تيغراي.. وتأمر الجيش بالتحرك العرب والعالم إثيوبيا تلغي وقف النار في تيغراي.. وتأمر الجيش بالتحرك

وذكر شهود عيان أن مدير البلدية أصيب بـ3 طلقات نارية ليفارق الحياة بعد وصوله إلى مستشفى الحسين الطبي.

فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن "مدير بلدية كربلاء، توفي بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره، خلال إشرافه على حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي".

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر 2019، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً لعملية اغتيال أو محاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اصطحب اصطحب "ثعبان كوبرا" معه.. سائق أجرة مصري يتسبب بمقتل 4
بمواصفات غير مسبوقة.. هكذا ستكون أجهزة آيفون الجديدة بمواصفات غير مسبوقة.. هكذا ستكون أجهزة آيفون الجديدة
الأكثر قراءة
فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع   فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع  
واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب  واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب 
ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟ ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟
عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم! عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم!
مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي
مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته
قبل أن تذهب
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
اكتشف المزيد