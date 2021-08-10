العراق.. اغتيال رئيس بلدية كربلاء بالرصاص في الشارع

أقدم مسلحون في حي الزهراء السكني، في كربلاء بالعراق، اليوم الثلاثاء، على اغتيال مدير بلديـة كربلاء عبير سليم الخفاجي بإطلاق النار عليه خلال حملة بلدية لإزالة التجاوزات.

وذكر شهود عيان أن مدير البلدية أصيب بـ3 طلقات نارية ليفارق الحياة بعد وصوله إلى مستشفى الحسين الطبي.

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فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن "مدير بلدية كربلاء، توفي بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره، خلال إشرافه على حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي".

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر 2019، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً لعملية اغتيال أو محاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.